Кличко пророкує Усику успіх у суперважкій вазі



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Зірки українського боксу не лише товаришують, а й тренуються разом

Легенди українського боксу іноді спарингують разом

Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA , олімпійський чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко, переконаний що його колега Олександр Усик має перспективи у суперважкій вазі. Про це легенда українського боксу розповів під час бесіди з журналістами:

-Ми з ним спарингували. Я до сих пір підтримую себе у формі. Так ось, ми спарингували десь два-три тижні тому. У нього дуже довгі руки, красива техніка. Спарингувати з ним - зовсім непроста справа, хоча я все ще в непоганій формі, - розповів Володимир Кличко, - Думаю, у нього є шанси в суперважкій вазі. Йому потрібно трохи часу, щоб звикнути. Цей перехід схожий на зміну любительського боксу на професійний. Це все той же спорт - бокс, - але все трохи по-іншому»,- сказав Володимир.