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    Новини

    Переможець Кличка Ф’юрі залишить бокс на користь MMA

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    Тайсон Ф'юрі&nbsp; - Переможець Кличка Ф’юрі залишить бокс на користь MMA
    Тайсон Ф'юрі 
    SB

    Британець проведе в боксі заключні два поєдинки

    Британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф’юрі має намір залишити бокс та перейти в єдиноборства MMA. Спортсмен планує укласти угоду з UFC.

    Про це повідомляє Sky Sports.

    «Ф’юрі сказав мені, що йому залишилося провести два поєдинки в боксі, а потім він закінчить з боксом. Він казав, що збирається в UFC. Ф’юрі дуже серйозно про це говорив», - написав оглядач Sky Sports Спенсер Олівер в мережі Твіттер.

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    Наступний бій у боксі Ф’юрі має провести 22 лютого у Лас-Вегасі проти Деонтея Вайлдера.

    Нагадаємо, наприкінці листопада 2015 року Ф’юрі переміг за очками Володимира Кличка в чемпіонському бою в Дюссельдорфі.  

    Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі
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