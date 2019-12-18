Переможець Кличка Ф’юрі залишить бокс на користь MMA



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Тайсон Ф'юрі SB

Британець проведе в боксі заключні два поєдинки

Британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф’юрі має намір залишити бокс та перейти в єдиноборства MMA. Спортсмен планує укласти угоду з UFC.

Про це повідомляє Sky Sports.

«Ф’юрі сказав мені, що йому залишилося провести два поєдинки в боксі, а потім він закінчить з боксом. Він казав, що збирається в UFC. Ф’юрі дуже серйозно про це говорив», - написав оглядач Sky Sports Спенсер Олівер в мережі Твіттер.

Наступний бій у боксі Ф’юрі має провести 22 лютого у Лас-Вегасі проти Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2015 року Ф’юрі переміг за очками Володимира Кличка в чемпіонському бою в Дюссельдорфі.