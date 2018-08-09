Никифоров зберіг бронзу після перегляду результатів чемпіонату Європи з легкої атлетики



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Сергій Никифоров

Никифоров показав результат 8,13 м і посів третє місце за підсумками виступів

Українець Сергій Никифоров таки отримає бронзову медаль за виступ в стрибках в довжину на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що проходить в Берліні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Через збій електроніки апаратура у секторі для стрибків у довжину не завжди точно показувала результати. Через це після завершення змагань 5 збірних, в тому числі й українська, подали протести.

Потім була й апеляція від шведів (їхній атлет не дотягнув до п'єдесталу). Врешті решт підсумковий протокол зазнав певних змін, але вони не вплинули на Сергія Никифорова

Никифоров показав результат 8,13 м і посів третє місце за підсумками виступів.

Після перегляду результатів українець зберіг свою позицію в заліку і отримає бронзову медаль чемпіонату Європи.