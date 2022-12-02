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Німеччина покидає мундіаль: Японія та Іспанія розіграли виліт іменитої збірної

Юрій Лящук
glavcom.ua
Німеччина покидає мундіаль: Японія та Іспанія розіграли виліт іменитої збірної
Німеччина поступилася іспанцям за додатковими показниками
фото: AFP

Збірна Німеччини не зуміла пробитись в 1/8 фіналу Чемпіонату світу в Катарі

Перемогами національних команд Німеччини та Японії завершився третій тур групового етапу чемпіонату світу-2022 у квартеті «E». Про це повідомляє «Главком».

Коста-Рика – Німеччина 2:4
Голи: Техеда, 58, Нойєр, 70 (автогол) – Гнабрі, 10, Гаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89

Японія – Іспанія 2:1
Голи: Доан, 48, Танака, 51 – Мората, 11.

Ці результати залишили Бундестім поза рамками плей-оф Чемпіонату світу. Національна команда Німеччини набрала ті ж 4 очки, що і збірна Іспанії, але поступилася піренейцям за додатковими показниками. У плей-оф іспанці протистоятимуть Марокко, а збірна Японії зустрінеться з хорватами.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

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Теги: Японія Іспанія НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина ЧС-2022

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