На Чемпіонаті світу в Катарі відбулась друга тренерська відставка

Херардо Мартіно очолив збірну Мексики у січні 2019 року

Головний тренер збірної Мексики Херардо Мартіно заявив, що залишає свою посаду після вильоту національної команди з Чемпіонату світу-2022. Про це повідомляє Fox Sports.

«Я відповідаю за цей результат. Мій контракт зі збірною закінчився разом із фінальним свистком», – заявив тренер після матчу з Саудівською Аравією (2:1).

Мексиканці набрали чотири очки у груповому етапі мундіалю, але не змогли пробитися у плей-оф турніру, оскільки поступилися Польщі за додатковими показниками.

Херардо Мартіно очолив збірну Мексики у січні 2019 року. Під його керівництвом національна команда стала переможцем Золотого кубка КОНКАКАФ-2019 (конфедерація, яка об’єднує футбольні союзи країн Північної Америки, Центральної Америки та зони Карибського моря – «Главком»), а також срібним призером Золотого кубка КОНКАКАФ-2021 та Ліги націй КОНКАКАФ-2019/20.

До речі, це вже другий тренер учасника Чемпіонату світу у Катарі залишив свою посаду за підсумками турніру. Раніше наставник Ірану оголосив про відхід з національної команди.

Раніше стало відомо, чому китайські телеканали змінюють кадри прямого ефіру мундіалю.

Нагадаємо, сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремними ув’язненнями і тортурами, якщо футболісти не будуть «поводитися відповідно» перед матчем проти США.