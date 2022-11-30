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Байден прокоментував вихід збірної США у плей-оф Чемпіонату світу в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Байден прокоментував вихід збірної США у плей-оф Чемпіонату світу в Катарі
Команда США зіграє на цій стадії з Нідерландами
фото з відкритих джерел

Американці вийшли до 1/8 фіналу турніру

Президент США Джо Байден відреагував на перемогу команди у матчі з Іраном (1:0) у третьому турі чемпіонату світу. Американці вийшли до 1/8 фіналу турніру. Промова президента прозвучала під час відвідин одного із заводів країни, пише New York Post.

«Матч закінчено, США перемогли Іран із рахунком 1:0. Це велика гра, друзі. Коли я спілкувався з тренером та футболістами, то сказав їм, що вони можуть зробити це. І вони зробили це! Їх любить бог. Я подумав, що ви захочете це почути», – сказав Байден.

Збірна США з футболу в 11-й раз бере участь у чемпіонатах світу. Команда не пройшла кваліфікацію на турнір у Росії, а у 2014 та 2010 році доходила до 1/8 фіналу турніру. У Катарі команда США зіграє на цій стадії з Нідерландами.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

Нагадаємо, сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремними ув’язненнями і тортурами, якщо футболісти не будуть «поводитися відповідно» перед матчем проти США.

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Теги: США Джозеф Байден Іран ЧС-2022 навколофутбол

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