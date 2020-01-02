Німеччина виграла «матч за життя» на чемпіонаті світу з хокею



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Німці не залишили Казахстану шансів Deutscher Eishockey-Bund

Казахстан ще матиме змогу відігратися у повторному поєдинку, який відбудеться через добу

У Чехії наближається розв’язка молодіжного чемпіонату світу з хокею. Сьогодні, 2 січня будуть зіграні всі чвертьфінальні матчі.

А розпочався ігровий день з поєдинку за виживання. Команди, які посіли в обох групах останні місця, визначать у двоматчевому протистоянні, хто залишиться в елітному дивізіоні й на наступний сезон, а хто поміняється місцями зі свіжоспеченим чемпіоном ешелону 1А австрійцями.

У першій зустрічі німці впевнено переграли казахстанців з рахунком 4:0. Голкіпер Гендрік Гане записав до свого активу «шот-аут».

Німеччина U20 – Казахстан U20 – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Лукас Райхель (Джон Петерка, Даніель Вірт), 21:21. 2:0 – Луї Брюне (Яннік Валенті, Тім Фляйшер), 31:48. 3:0 – Джон Петерка (Тім Штутцле, Лукас Райхель), 41:09. 4:0 – Домінік Бокк (Морітц Зайдер, Тім Штутцле, - подв. більш.), 51:47

Воротарі: Гендрік Гане – Владислав Нурек

Кидки: 35 (6 + 19 + 10) – 23 (7 + 3 + 13)

Штраф: 6 (2 + 0 + 4) – 12 (0 + 6 + 6)

2 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 1 022 глядачі

Повторний мат команди проведуть 4 січня.