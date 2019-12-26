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    «Боксінґ дей». Канада у фантастичному матчі перемогла США на чемпіонаті світу з хокею

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    Герой зустрічі Алексіс Лафреньє - «Боксінґ дей». Канада у фантастичному матчі перемогла США на чемпіонаті світу з хокею
    Герой зустрічі Алексіс Лафреньє
    IIHF

    «Кленові листки» поступалися 0:2, вели 4:2, дозволили суперникам зрівняти рахунок і вирвали перемогу в кінцівці

    Молодіжна збірна Канади зі знакової перемоги над сусідами-американцями розпочала виступ на чемпіонаті світу з хокею U20, який сьогодні, 26 грудня, стартував у Чехії.

    Канада U20 – США U20 – 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)

    Шайби: 0:1 – Шейн Пінто (Зак Джонс, Боббі Брінк, - більш.), 03:10. 0:2 – Артур Калієв (Тревор Зеґрас, Алекс Таркотт, - більш.), 18:32. 1:2 – Коннор Макмайкл (Ейкіл Томас), 23:31. 2:2 – Барретт Гейтон (Алексіс Лафреньє, - більш.), 26:34. 3:2 – Нолан Фут (Тью Сміт, - більш.), 33:03. 4:2 – Барретт Гейтон (Алексіс Лафреньє, Джо Велено, - більш.), 50:47. 4:3 – Ніколас Робертсон (Олівер Вальстрьом, Шейн Пінто), 52:45. 4:4 – Шейн Пінто (Ніколас Робертсон, - більш.), 56:42. 5:4 – Алексіс Лафреньє, 56:49. 6:4 – Тью Деллаандреа (Алексіс Лафреньє, - п.в.), 58:50

    Воротарі: Ніколас Довс – Спенсер Найт

    Кидки: 32 (8 + 16 + 8) – 32 (10 + 8 + 14)
    Штраф: 10 (4 + 2 + 4) – 10 (2 + 6 + 2)

    26 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

    Зустріч мала драматичний сценарій. Перший період американці, двічі реалізувавши більшість, виграли 2:0. У другому канадці відповіли трьома шайбами, але перед самою сиреною «зірково-смугастим» вдалося відігратися. Втім, після відео-перегляду рефері визначили, що шайба перетнула лінію воріт уже, коли час вичерпався. Гол анулювали.

    У третьому періоді Канада, реалізувавши більшість, збільшила перевагу і, здавалося б, мала виграти матч. Втім, американці спромоглися на камбек. Та щойно рахунок став 4:4 і рефері провів вкидання, як Алексіс Лафреньє, обікравши суперників у їх зоні, закинув переможну шайбу. Вшосте канадці закинули у порожні ворота.

    Героя зустрічі Алексіса Лафреньє, який крім шайби віддав три результативних передачі, називають головним претендентом на перший номер драфту Національної хокейної ліги влітку наступного року.

    Нагадаємо, що в іншому матчі групи В збірна Чехії перемогла команду РФ 4:3.

    Завтра, 27 грудня, о 20:00 американці зіграють з німцями.  

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    чемпіонат світу хокей Спенсер Найт Алексіс Лафреньє Ніколас Довс Шейн Пінто Тью Деллаандреа Зак Джонс Ніколас Робертсон Боббі Брінк Олівер Вальстрьом Артур Калієв Джо Велено Тревор Зеґрас Барретт Гейтон Алекс Таркотт Тью Сміт Коннор Макмайкл Нолан Фут
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