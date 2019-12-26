«Боксінґ дей». Канада у фантастичному матчі перемогла США на чемпіонаті світу з хокею



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Герой зустрічі Алексіс Лафреньє IIHF

«Кленові листки» поступалися 0:2, вели 4:2, дозволили суперникам зрівняти рахунок і вирвали перемогу в кінцівці

Молодіжна збірна Канади зі знакової перемоги над сусідами-американцями розпочала виступ на чемпіонаті світу з хокею U20, який сьогодні, 26 грудня, стартував у Чехії.

Канада U20 – США U20 – 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)

Шайби: 0:1 – Шейн Пінто (Зак Джонс, Боббі Брінк, - більш.), 03:10. 0:2 – Артур Калієв (Тревор Зеґрас, Алекс Таркотт, - більш.), 18:32. 1:2 – Коннор Макмайкл (Ейкіл Томас), 23:31. 2:2 – Барретт Гейтон (Алексіс Лафреньє, - більш.), 26:34. 3:2 – Нолан Фут (Тью Сміт, - більш.), 33:03. 4:2 – Барретт Гейтон (Алексіс Лафреньє, Джо Велено, - більш.), 50:47. 4:3 – Ніколас Робертсон (Олівер Вальстрьом, Шейн Пінто), 52:45. 4:4 – Шейн Пінто (Ніколас Робертсон, - більш.), 56:42. 5:4 – Алексіс Лафреньє, 56:49. 6:4 – Тью Деллаандреа (Алексіс Лафреньє, - п.в.), 58:50

Воротарі: Ніколас Довс – Спенсер Найт

Кидки: 32 (8 + 16 + 8) – 32 (10 + 8 + 14)

Штраф: 10 (4 + 2 + 4) – 10 (2 + 6 + 2)

26 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

Зустріч мала драматичний сценарій. Перший період американці, двічі реалізувавши більшість, виграли 2:0. У другому канадці відповіли трьома шайбами, але перед самою сиреною «зірково-смугастим» вдалося відігратися. Втім, після відео-перегляду рефері визначили, що шайба перетнула лінію воріт уже, коли час вичерпався. Гол анулювали.

У третьому періоді Канада, реалізувавши більшість, збільшила перевагу і, здавалося б, мала виграти матч. Втім, американці спромоглися на камбек. Та щойно рахунок став 4:4 і рефері провів вкидання, як Алексіс Лафреньє, обікравши суперників у їх зоні, закинув переможну шайбу. Вшосте канадці закинули у порожні ворота.

Героя зустрічі Алексіса Лафреньє, який крім шайби віддав три результативних передачі, називають головним претендентом на перший номер драфту Національної хокейної ліги влітку наступного року.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи В збірна Чехії перемогла команду РФ 4:3.

Завтра, 27 грудня, о 20:00 американці зіграють з німцями.

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