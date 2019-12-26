Мінфін: фінансування спорту в 2020 році зросте на 50 відсотків



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У відомстві стверджують, що станом на 24 грудня 2019 року Міністерство фінансів на 100% виконало свої зобов’язання і перерахувало всю суму коштів на потреби спорту

У Міністерстві фінансів назвали суму, яку виділять на підготовку українських спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор e Токіо, у також юнацької Олімпіади в Лозанні.

«Для того, щоб наші олімпійці та паралімпійці гідно представили Україну, Уряд виділив 1,4 млрд грн на підготовку та участь спортсменів у змаганнях, - повідомляється на сторінці відомства в Facebook. - Взагалі видатки державного бюджету на розвиток вітчизняного спорту у 2020 році зростуть на 50% (1,8 млрд грн) і становитимуть 5,4 млрд грн.

Для порівняння видатки держбюджету на спорт у 2019 році становили 3,6 млрд грн, з яких на розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту було виділено 1,9 млрд грн, а 200,7 млн грн було виділено на Експеримент, запроваджений за ініціативи спортивних федерацій.

Такі кошти планують виділити на спорт у 2020-му

Експеримент передбачає, що національні спортивні федерації з окремих олімпійських видів спорту самостійно проводять всі організаційні заходи щодо спортивних заходів, виходячи з необхідності покриття всіх ризиків власним коштом. Таким чином, федерації особисто несуть відповідальність за всі свої витрати і зобов’язання. В такій самостійності є певні переваги, оскільки це дає можливість федераціям миттєво реагувати на виникнення будь-яких фінансових ризиків, бути незалежними у прийнятті рішень і закривати проблемні питання, у зокрема й покриття касових розривів, у найшвидший спосіб та найкоротший термін.

Експеримент проводиться з жовтня 2015 по 31 грудня 2020 року. У 2019 році в межах Експерименту кошти у розмірі 200,7 млн грн були виділені шести федераціям (легка атлетика, реґбі, стрибки у воду, баскетбол, хокей з шайбою, бокс).

Організаційно-фінансові питання решти видів спорту вирішують і забезпечують структурні підрозділи Міністерства культури, молоді та спорту України, що потребує тривалішого часу та залучення більшої кількості управлінців і зусиль для врегулювання необхідних питань.

Станом на 24 грудня 2019 року Міністерство фінансів на 100% виконало свої зобов’язання і перерахувало всю суму коштів для забезпечення підготовки українських спортсменів у спортивних заходах 2020 року, видатки на які передбачені за програмами 3401320 «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних року, змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» та 3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту».

Нагадаємо, що нещодавно тему відсутності фінансування і припинення у зв’язку з цим низки тренувальних зборів піднімав президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.