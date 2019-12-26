Швеція перемогла чинних чемпіонів і продовжила вражаючий рекорд першостей світу з хокею



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Фінський воротар Юстус Аннунен рятував свою команду як міг IAAF

Чинні чемпіони світу розпочали з перемоги

У стартовий день молодіжного чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні трапилася історична подія.

Щойно в Тршинці (Чехія) чинні чемпіони світу фіни, перемагаючи 2:1, поступилися в овертаймі 2:3 сусідам шведам.

Вирішальним моментом овертайму стало вилучення фіна Лассі Томсона. Залишившись у меншості, Суомі стримати Тре крунор не змогли. Причому переможну шайбу Александр Гольтц закинув за п'ять секунд до фінальної серени. Тим самим, збірна Швеції продовжила почату ще у 2006 році фантастичну переможну серію, яка складає вже 49 поєдинків групових турнірів молодіжних першостей світу поспіль.

Швеція U20 – Фінляндія U20 – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Патрік Пуїстола (Анттоні Гонка, Крістіан Танус, - більш.), 16:21. 1:1 – Нільс Гоґландер (Самуель Фаґемо), 21:05. 1:2 – Крістіан Танус (Патрік Пуїстола), 33:35. 2:2 - Самуель Фаґемо, 54:51. 3:2 - Александр Гольтц (Йонатан Берґґрен, - більш.), 64:55

Воротарі: Гюґо Алнефельт - Юстус Аннунен

Кидки: (15 + 16 + 12) – (8 + 8 + 7)

Шайби: 10 (6 + 2 + 2 + 0) – 12 (4 + 4 + 2 + 2)

26 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 471 глядач

В іншому матчі групи А швейцарці хоч і не без труднощів, але все ж переграли Казахстан.

Швейцарія U20 – Казахстан U20 – 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – Вербун, 02:49. 1:1 – Максим Мусоров (Олег Бойко), 15:10. 2:1 – Джеремі Ґербер (Давід Айбішер, - більш.), 18:51. 2:2 – Руслан Дьомін (Константін Бондаренко), 24:54. 3:2 – Зальцберґер, 30:37. 3:3 – Максим Мусоров, 35:39. 4:3 – Джан-Марко Веттер (Давід Айбішер, Кюен Зопа), 48:55. 5:3 – Вербун, 53:54

Воротарі: Лука Голленштайн – Владислав Нурек

Кидки: 34 (13 + 13 + 8) – 19 (4 + 7 + 8)

Штраф: 8 (2 + 2 + 4) – 6 (6 + 0 + 0)

26 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 1 397 глядачів

Завтра, 27 грудня, Казахстан о 16:00 зіграє зі Словаччиною.

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