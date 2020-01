Зідан з ключкою. Відео неймовірних пасів у виконанні найкращого бомбардира чемпіонату світу з хокею

Тревор Зеґрас вражає майстерністю на світовій першості в Чехії

Сьогодні, 2 січня, у чеських містах Острава і Тшинець будуть зіграні чвертьфінальні матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею. О 13:30 за київським часом на лід вийдуть збірні РФ та Швейцарії, о 16:00 – Канади і Словаччини, о 18:30 – США та Фінляндії, о 21:00 – Швеції та Чехії.

Наразі позаду в усіх учасників по чотири матчі групового турніру. Єдиною командою, яка виграла всі чотири матчі, стала збірна Швеції. Переможцями іншого квінтету стали канадці.

Збірна США посіла друге слідом за сусідами місце, але має у своєму складі гравця, який наразі з дев’ятьма очками очолює список бомбардирів. Унікальність ситуації в тому, що 18-річний нападник з Бостонського університету Тревор Зеґрас не закинув жодної шайби. На його рахунку – дев’ять результативних передач. Причому кожен наступний асист у виконанні Тревора – справжній шедевр. Достатньо переглянути ці чотири відео.

Trevor Zegras with a nasty set up for Arthur Kaliyev pic.twitter.com/hJ9JX7cMkc

Trevor Zegras does it again. This time a nifty backhand pass to Jones. Time to play him with Caufield or Wahlstrom. pic.twitter.com/VAaJTZ3Vfq