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    Зідан з ключкою. Відео неймовірних пасів у виконанні найкращого бомбардира чемпіонату світу з хокею

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    Тревор Зеґрас у груповому турнірі виглядав неперевершено - Зідан з ключкою. Відео неймовірних пасів у виконанні найкращого бомбардира чемпіонату світу з хокею
    Тревор Зеґрас у груповому турнірі виглядав неперевершено
    IIHF

    Тревор Зеґрас вражає майстерністю на світовій першості в Чехії

    Сьогодні, 2 січня, у чеських містах Острава і Тшинець будуть зіграні чвертьфінальні матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею. О 13:30 за київським часом на лід вийдуть збірні РФ та Швейцарії, о 16:00 – Канади і Словаччини, о 18:30 – США та Фінляндії, о 21:00 – Швеції та Чехії.

    Наразі позаду в усіх учасників по чотири матчі групового турніру. Єдиною командою, яка виграла всі чотири матчі, стала збірна Швеції. Переможцями іншого квінтету стали канадці.

    Збірна США посіла друге слідом за сусідами місце, але має у своєму складі гравця, який наразі з дев’ятьма очками очолює список бомбардирів. Унікальність ситуації в тому, що 18-річний нападник з Бостонського університету Тревор Зеґрас не закинув жодної шайби. На його рахунку – дев’ять результативних передач. Причому кожен наступний асист у виконанні Тревора – справжній шедевр. Достатньо переглянути ці чотири відео.

    Додамо, що переслідувачі Зеґраса у гонці бомбардирів набрали по сім очок. То – швед Самуель Фаґемо (6 голів + 1 передача), американець Шейн Пінто (4+3), фін Патрік Пуїстола (4+3), швед Нільс Гоґландер (3+4), швейцарець Валентин Нуссбаумер (2+5) і ще один нападник збірної Фінляндії Крістіан Танус (2+5).

     Читайте також: Збірна США розчавила Росію на чемпіонаті світу з хокею
    чемпіонат світу хокей Патрік Пуїстола Крістіан Танус Нільс Гоґландер Самуель Фаґемо Шейн Пінто Тревор Зеґрас Валентин Нуссбаумер
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