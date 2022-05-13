Відомий український тенісист вступає до лав ДСНС

Український тенісист світового рівня, тридцять перша ракетка світу 2010 року, переможець восьми турнірів Асоціації тенісистів-професіоналів, фіналіст юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді Сергій Стаховський озвучив свій намір долучитися до добровольчого руху ДСНС. Про це повідомили на сторінці служби в Facebook.

Сергій був на відпочинку у Дубаї, коли йому зателефонували батьки і повідомили, що чують вибухи біля свого дому у Києві. Чоловік увімкнув новини і з цього моменту три дні не спав.

«Я не міг повірити тому, що читаю в новинах, — згадує Сергій, — я намагався зрозуміти наскільки все погано і що мені робити далі».

Але він вже знав, яким буде його наступний крок.

Закупивши всю необхідну амуніцію, тенісист приїхав до Києва і вступив до лав столичної тероборони.

«У перші кілька тижнів я вірив, що росіяни, побачивши, що робить їхня армія, побачивши бомбардування Харкова та Києва, вийдуть на протести. Але цього не сталося. Ніхто не вийшов», — ділиться своїми думками спортсмен, який також повністю підтримує заборону для російських тенісистів брати участь у Вімблдонському турнірі цього літа.

«Я не можу описати ненависть, яку відчуваю до російської армії. Тому я залишив трьох дітей і дружину, яку я обожнюю, і пішов захищати свою країну, я пішов захищати свою сім’ю. І в тому, що я зробив, немає нічого надзвичайного», – говорить Сергій.

ДСНС, зі свого боку, щасливі прийняти видатного українського спортсмена у свою велику сім’ю рятувальників-добровольців

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.

Напередодні Папа Римський зустрівся з дружинами захисників Маріуполя.

Українські захисники, заблоковані російськими агресорами на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, звернулися по допомогу до засновника компанії SpaceX Ілона Маска.