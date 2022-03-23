Росія друкує фальшиві гроші для півдня України

Херсонська обласна влада закликала жителів регіону ставитися до можливих російських грошей у регіоні як до плати за зраду

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив про можливе поширення на території півдня України фальшивих російських рублів. Про це Соболевський написав на Facebook.

За словами Соболевською, ця інформація, з посиланням на дані британської розвідки, шириться мережею.

Фальшиві рублі нібито уже друкують на Пермській друкарській фабриці. Усього їх планують надрукувати на загальну суму 2,5 млрд рублів.

«Ця вказівка була доведена керівництву фабрики особисто директором російської держзнаку Аркадієм Трачуком. Фабрика працює у 3 зміни. Надалі фальшивки окупанти планують розповсюджувати серед мешканців окупованих ними територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей», – написав Соболевський, додавши від себе: «Хочу сказати, все може бути».

За словами першого заступника голови Херсонської облради, ці гроші, імовірно, будуть витрачені на розрахунки з місцевими колаборантами. «По-друге, брехня — це стиль життя наших сусідів. Вони не те що її створюють, вони в ній живуть і пропаганда наслідки сильна, що вони самі в неї вже вірять», – додав Соболевський.

Херсонський депутат закликав жителів регіону ставитися до цих грошей як до тридцяти срібняків – «плати за зраду», не підтримуючи економіку агресора.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готують на захопленій території Херсонської області «референдум», за підсумками якого планують оголосити «Херсонську народну республіку».

А перед тим рашисти у Бердянську анонсували «референдум» для об’єднання Російської Федерації та України.