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    У Києві піднімуть вартість проїзду в маршрутках

    У Києві піднімуть вартість проїзду в маршрутках
    ілюстративне фото

    Зараз у місті курсує приблизно 30% від загальної кількості маршруток

    Вартість проїзду в маршрутках планують підняти до 15 гривень, пише УНН з посиланням на голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка.

    За його словами, підняття можна очікувати «ближче до червня». Воно повʼязане зі зростанням вартості пального.

    «Ситуація (з пальним) впливає, тому, я думаю, ближче до червня, якщо буде така ситуація з приводу цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 грн, то я думаю будуть вимушені перевізники, все ж таки, підняти вартість проїзду до 15 грн», – сказав Мойсеєнко.

    Водночас як каже Мойсеєнко, зараз у місті курсує приблизно 30% від загальної кількості маршруток, тому що немає пального та мало пасажирів.

    Нагадаємо, що КП «Київський метрополітен» планує відмовитися від вагонів російського виробництва.

    Також в Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відновить роботу система штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві піднімуть вартість проїзду в маршрутках