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    З «імперкою» на обкладинці. Ексгравець, а нині тренер київського «Динамо» вразив ідеологічними пріоритетами

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    Тетяна і Сергій Шматоваленки змусили про себе говорити завдяки активності в соцмережах - З «імперкою» на обкладинці. Ексгравець, а нині тренер київського «Динамо» вразив ідеологічними пріоритетами
    Тетяна і Сергій Шматоваленки змусили про себе говорити завдяки активності в соцмережах
    Фото із соцмереж

    Сергій Шматоваленко сьогодні святкує 53-річчя

     Оборонець Сергій Шматоваленко, котрий впродовж 12-ти років виступав за київське «Динамо», зареєструвавшись у соцмережах, розкрив свої ідеологічні пріоритети.

    Футболіст, який славився категоричним небажанням спілкуватися з пресою, не є надто багатослівним і на власній сторінці у «Фейсбуку». В основному свої смаки він проявляє з допомогою світлин. Приміром, на обкладинці у Сергія Сергійовича – стяг імперської Росії з надписом «Одеса» і гербом рідного для Шматоваленка міста на Півдні України.

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    Обкладинка Шматоваленкового Фейсбуку

    Також Шматоваленко сумував за загиблими 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок антиукраїнськими елементами.

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    Скорбота...

    Зауважимо, що зараз Шматоваленко входить у тренерський штаб команди київського «Динамо» віком гравців, не старших 19-ти років.

    Значно красномовнішою в «Фейсбуку» є дружина Сергія Сергійовича Тетяна Шматоваленко. Жінка, яка, якщо вірити даним на її сторінці, закінчила Вищу школу КГБ імені Фелікса Дзерджинського, оплакує «беркутівців», цитує антиукраїнські вислови Олени Лукаш, Михайла Добкіна та Євгенія Мураєва, раніше зневажливо висловлювалася про Порошенка, а тепер уже й про сучасну українську владу.

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    Тетяні Шматоваленко бракує російської

    Іноді її жарти переходять всілякі рамки.

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    Друзі Тетяни вважають, що це смішно

    Зауважимо, що Сергій Шматоваленко є вихованцем одеського «Чорноморця», в якому свого часу й розпочинав професійну футбольну кар’єру. До київського «Динамо» Сергій Сергійович у 1987 році відіграв сезон у московському ЦСКА. Шматоваленко провів два матчі за збірну СССР і вісім – за збірну України.

    Сьогодні, 29 січня, Шматоваленко святкує 53-річчя.

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    Одеса ФК «Динамо» ФК Чорноморець СССР спорт поза політикою Сергій Шматоваленко
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