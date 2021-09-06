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    Новачку «Динамо» зробили операцію на серці

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    Владислав Кулач певний час проведе у лікарні - Новачку «Динамо» зробили операцію на серці
    Владислав Кулач певний час проведе у лікарні
    Фото з відкритих джерел

    Перед укладанням контракту з Владиславом Кулачем лікарі не встановили захворювання

    Новачок київського «Динамо» Владислав Кулач переніс операцію на серці. Про це повідомляє «Та Те Таке».

    Кулач виграв перегони бомбардирів чемпіонату України торік. В міжсезоння переїхав з «Ворскли» до «Динамо» і пройшов з командою всі тренувальні збори. Але в офіційних матчах з’явився на полі лише два рази.

    Хірургічне втручання пов'язане з ритмом серця. Операція була проста. Про терміни відновлення нападника не повідомляється.

    «Динамо» вже залишив один новачок. Володимир Костевич повернувся в «Рух», за який не зіграв жодного матчу.

    Раніше в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков відправив зі зборів сімох гравців. Пізніше до них приєднався і захисник «Динамо» Віталій Миколенко. У матчі з Францією (1:1) він зазнав пошкодження.

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    Теги: переворот Володимир Костевич Владислав Кулач
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    Новачку «Динамо» зробили операцію на серці