Новачку «Динамо» зробили операцію на серці

Владислав Кулач певний час проведе у лікарні

Перед укладанням контракту з Владиславом Кулачем лікарі не встановили захворювання

Новачок київського «Динамо» Владислав Кулач переніс операцію на серці. Про це повідомляє «Та Те Таке».

Кулач виграв перегони бомбардирів чемпіонату України торік. В міжсезоння переїхав з «Ворскли» до «Динамо» і пройшов з командою всі тренувальні збори. Але в офіційних матчах з’явився на полі лише два рази.

Хірургічне втручання пов'язане з ритмом серця. Операція була проста. Про терміни відновлення нападника не повідомляється.

«Динамо» вже залишив один новачок. Володимир Костевич повернувся в «Рух», за який не зіграв жодного матчу.

Раніше в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков відправив зі зборів сімох гравців. Пізніше до них приєднався і захисник «Динамо» Віталій Миколенко. У матчі з Францією (1:1) він зазнав пошкодження.