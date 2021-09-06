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    Матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу не відбудеться через державний переворот

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    У Гвінеї стався державний переворот - Матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу не відбудеться через державний переворот
    У Гвінеї стався державний переворот
    Фото з відкритих джерел

    ФІФА прийняла рішення не проводити матч Гвінея – Марокко

    Матч відбору чемпіонату світу з футболу між збірними Гвінеї та Марокко перенесений через державний переворот. Про це повідомляється на офіційному сайті Африканської конфедерації футболу.

    «Політична ситуація у Гвінеї нестабільна. Щоб забезпечити безпеку всіх гравців і захистити офіційних осіб матчу, ФІФА вирішила відкласти відбірний матч чемпіонату світу з футболу 2022 року Гвінея – Марокко, який мав відбутися в Конакрі, Гвінея 6 вересня», – наводиться заява на офіційному сайті Африканської конфедерації футболу.

    Напередодні у Гвінеї стався державний переворот. Озброєна група взяла в заручники президента, призупинила дію конституції й заблокувала всі можливості в'їзду і виїзду в країну протягом тижня.

    Збірну Марокко успішно евакуювали з готелю та доставили в аеропорт, де їх чекав літак.

    Раніше Поліція зупинила матч Бразилія – Аргентина. Мессі відмовився повертатися на поле (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА
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    Матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу не відбудеться через державний переворот