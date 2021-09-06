Матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу не відбудеться через державний переворот

ФІФА прийняла рішення не проводити матч Гвінея – Марокко

Матч відбору чемпіонату світу з футболу між збірними Гвінеї та Марокко перенесений через державний переворот. Про це повідомляється на офіційному сайті Африканської конфедерації футболу.

«Політична ситуація у Гвінеї нестабільна. Щоб забезпечити безпеку всіх гравців і захистити офіційних осіб матчу, ФІФА вирішила відкласти відбірний матч чемпіонату світу з футболу 2022 року Гвінея – Марокко, який мав відбутися в Конакрі, Гвінея 6 вересня», – наводиться заява на офіційному сайті Африканської конфедерації футболу.

Напередодні у Гвінеї стався державний переворот. Озброєна група взяла в заручники президента, призупинила дію конституції й заблокувала всі можливості в'їзду і виїзду в країну протягом тижня.

Збірну Марокко успішно евакуювали з готелю та доставили в аеропорт, де їх чекав літак.

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