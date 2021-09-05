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    Збірна України не втримала перемогу в матчі з чемпіонами світу

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    Гол Шапаренка вийшов дуже класним - Збірна України не втримала перемогу в матчі з чемпіонами світу
    Гол Шапаренка вийшов дуже класним
    Фото з відкритих джерел

    Національна футбольна команда зіграла внічию з французамі у відбірній грі чемпіонату світу

    Збірна України вп'яте зіграла внічию у відбірному турнірі чемпіонату світу. На НСК «Олімпійський» команда Олександра Петракова зустрічалася з чемпіонами світу французами. Господарі першими забили гол, але перевагу не втримали. На гол-красень Миколи Шапаренка на початку другого тайму влучним ударом відповів Ентоні Марсьяль – 1:1.

    В будь-якій іншій ситуації нічия з Францією була б дуже хорошим результатом. Нині ж, коли українці не дорахувалися шести очок у матчах з Казахстаном і Фінляндією, в яких задовольнилися нічиїми, ці очки треба десь добирати.

    В першому таймі в нашої команди було кілька слушних нагод для взяття воріт. Найкращий шанс втратив Ілля Забарний, який з кількох метрів не зумів поцілити у ворота. Мав нагоди Андрій Ярмоленко. Тому справедливо, що перед свистком на перерву українці повели в рахунку. Яремчук протиснув захист гостей на правому фланзі, м'яч відскочив до Шапаренка і Микола майстерним ударом з 18-ти метрів відкрив рахунок.

    Микола Шапаренко вперше забив за збірну України
    Микола Шапаренко вперше забив за збірну України

    Наша збірна виглядала дуже привабливо. Не відсиджувалася в захисті, багато атакувала. Футболістам би продовжувати в такому ж ключі й надалі, але початок другого тайму вони провалили. Як наслідок - високий Рабьо відкинув головою м'яч на Марсьяля, і той з близької відстані змусив капітулювати нашого воротаря Андрія П'ятова.

    Ентоні Марсьяль зрівнює рахунок
    Ентоні Марсьяль зрівнює рахунок

    Надалі гра вирівнялася. Ініціативою більше володіли чемпіони світу, проте наднебезпечних моментів біля наших воріт було небагато. Як і біля протилежних, які захищав Уго Льоріс.

    Нічия, ймовірно, задовольнила обидві команди.

    Докладніше: Чемпіонат світу-2022. Україна – Франція – 1:1: онлайн матчу

    Україна – Франція – 1:1

    Голи: Шапаренко (44) – Марсьяль (50).

    Україна: П’ятов, Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Циганков (Малиновський, 81), Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сікан, 81).

    Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені (Верету, 83), Погба, Рабьо, Коман (Діабі, 63), Грізманн, Марсьяль (Бензема, 63).

    В збірної України залишилися три матчі. З Фінляндією граємо в гостях, ще дві зустрічі проведемо з Боснією і Герцеговиною.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Збірна України не втримала перемогу в матчі з чемпіонами світу