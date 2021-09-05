Збірна України не втримала перемогу в матчі з чемпіонами світу

Національна футбольна команда зіграла внічию з французамі у відбірній грі чемпіонату світу

Збірна України вп'яте зіграла внічию у відбірному турнірі чемпіонату світу. На НСК «Олімпійський» команда Олександра Петракова зустрічалася з чемпіонами світу французами. Господарі першими забили гол, але перевагу не втримали. На гол-красень Миколи Шапаренка на початку другого тайму влучним ударом відповів Ентоні Марсьяль – 1:1.

В будь-якій іншій ситуації нічия з Францією була б дуже хорошим результатом. Нині ж, коли українці не дорахувалися шести очок у матчах з Казахстаном і Фінляндією, в яких задовольнилися нічиїми, ці очки треба десь добирати.

В першому таймі в нашої команди було кілька слушних нагод для взяття воріт. Найкращий шанс втратив Ілля Забарний, який з кількох метрів не зумів поцілити у ворота. Мав нагоди Андрій Ярмоленко. Тому справедливо, що перед свистком на перерву українці повели в рахунку. Яремчук протиснув захист гостей на правому фланзі, м'яч відскочив до Шапаренка і Микола майстерним ударом з 18-ти метрів відкрив рахунок.

Микола Шапаренко вперше забив за збірну України

Наша збірна виглядала дуже привабливо. Не відсиджувалася в захисті, багато атакувала. Футболістам би продовжувати в такому ж ключі й надалі, але початок другого тайму вони провалили. Як наслідок - високий Рабьо відкинув головою м'яч на Марсьяля, і той з близької відстані змусив капітулювати нашого воротаря Андрія П'ятова.

Ентоні Марсьяль зрівнює рахунок

Надалі гра вирівнялася. Ініціативою більше володіли чемпіони світу, проте наднебезпечних моментів біля наших воріт було небагато. Як і біля протилежних, які захищав Уго Льоріс.

Нічия, ймовірно, задовольнила обидві команди.

Докладніше: Чемпіонат світу-2022. Україна – Франція – 1:1: онлайн матчу

Україна – Франція – 1:1

Голи: Шапаренко (44) – Марсьяль (50).

Україна: П’ятов, Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Циганков (Малиновський, 81), Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сікан, 81).

Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені (Верету, 83), Погба, Рабьо, Коман (Діабі, 63), Грізманн, Марсьяль (Бензема, 63).

В збірної України залишилися три матчі. З Фінляндією граємо в гостях, ще дві зустрічі проведемо з Боснією і Герцеговиною.