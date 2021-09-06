  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо, скільки заробив Шевченко в збірній України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко отримував у збірнай гідну зарплатню - Стало відомо, скільки заробив Шевченко в збірній України
    Андрій Шевченко отримував у збірнай гідну зарплатню
    Фото з відкритих джерел

    Колишній головний тренер національної команди за 5 років збагатився на 400 млн гривень

    Скандал, спричинений непродовженим контрактом Української асоціації футболу з Андрієм Шевченком, вивів на поверхню деякі цікаві деталі. Після того, як тренер заявив, що йому не надійшла пропозиція продовжити співпрацю зі збірною, у футбольній асоціації повідомили, скільки Андрій Миколайович заробляв. У програмі «Великий футбол» генеральний секретар організації Юрій Запісоцький прокоментував, наскільки правдива інформація про те, що Шевченко за 5 років заробив у збірній 400 млн гривень.

    «Не підтверджую, але й не спростовую цю абсолютну цифру, – сказав Запісоцький в програмі «Великий футбол». Але вона десь відповідає дійсності».

    Збірна України за місяць до відбірних матчів чемпіонату світу проти Казахстану і Франції залишилася без головного тренера. Андрій Шевченко повідомив, що з ним не продовжили контракт, а на його місце запросили Олександра Петракова.

    У вересневих матчах збірна України здобула два очка.

    Тим часом Олександр Петраков відправив зі зборів сім футболістів основного складу.

    Раніше Шевченко показав своїх найближчих родичів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, скільки заробив Шевченко в збірній України