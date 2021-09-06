Стало відомо, скільки заробив Шевченко в збірній України

Колишній головний тренер національної команди за 5 років збагатився на 400 млн гривень

Скандал, спричинений непродовженим контрактом Української асоціації футболу з Андрієм Шевченком, вивів на поверхню деякі цікаві деталі. Після того, як тренер заявив, що йому не надійшла пропозиція продовжити співпрацю зі збірною, у футбольній асоціації повідомили, скільки Андрій Миколайович заробляв. У програмі «Великий футбол» генеральний секретар організації Юрій Запісоцький прокоментував, наскільки правдива інформація про те, що Шевченко за 5 років заробив у збірній 400 млн гривень.

«Не підтверджую, але й не спростовую цю абсолютну цифру, – сказав Запісоцький в програмі «Великий футбол». Але вона десь відповідає дійсності».

Збірна України за місяць до відбірних матчів чемпіонату світу проти Казахстану і Франції залишилася без головного тренера. Андрій Шевченко повідомив, що з ним не продовжили контракт, а на його місце запросили Олександра Петракова.

У вересневих матчах збірна України здобула два очка.

Тим часом Олександр Петраков відправив зі зборів сім футболістів основного складу.

Раніше Шевченко показав своїх найближчих родичів.