Стало відомо, скільки заробив Шевченко в збірній України
Колишній головний тренер національної команди за 5 років збагатився на 400 млн гривень
Скандал, спричинений непродовженим контрактом Української асоціації футболу з Андрієм Шевченком, вивів на поверхню деякі цікаві деталі. Після того, як тренер заявив, що йому не надійшла пропозиція продовжити співпрацю зі збірною, у футбольній асоціації повідомили, скільки Андрій Миколайович заробляв. У програмі «Великий футбол» генеральний секретар організації Юрій Запісоцький прокоментував, наскільки правдива інформація про те, що Шевченко за 5 років заробив у збірній 400 млн гривень.
«Не підтверджую, але й не спростовую цю абсолютну цифру, – сказав Запісоцький в програмі «Великий футбол». Але вона десь відповідає дійсності».
Збірна України за місяць до відбірних матчів чемпіонату світу проти Казахстану і Франції залишилася без головного тренера. Андрій Шевченко повідомив, що з ним не продовжили контракт, а на його місце запросили Олександра Петракова.
У вересневих матчах збірна України здобула два очка.
Тим часом Олександр Петраков відправив зі зборів сім футболістів основного складу.
Раніше Шевченко показав своїх найближчих родичів.
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