Тренер збірної України Петраков відправив зі зборів сім футболістів основного складу

З Чехією не зіграє Малиновський, у якого, схоже конфлікт з настаником

Після нічиєї з Францією у відборі чемпіонату світу (1:1) в.о. головного тренера української команди здійснив ротацію складу. В розташування клубів повернулися сім гравців – Андрія Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський. Останній в крайніхх матчах збірної провів на полі обмаль часу і образився.

Днем раніше, увечері 3 вересня, залишив табір команди Ігор Харатін: після вечірнього тренування гравцеві стало недобре, виникли проблеми зі шлунком, і лікарі команди рекомендували гравцеві пройти обстеження.

Натомість до збірної України довикликані гравці з резервного списку – Юхим Конопля з донецького «Шахтаря» та Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської «Зорі», повідомляє сайт УАФ.

Уже сьгодні хлопці прибудуть у розташування збірної в Києві, щоб узяти участь у вечірньому тренуванні. На товариський матч до Чехії, що відбудеться 8 вересня в Пльзені, синьо-жовті вилетять 6-го числа.

Склад збірної України на товариський матч із Чехією

Воротарі: Дмитро Різник («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

Півзахисники: Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – «Зоря» Луганськ), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).