Новачок «Динамо» забив у третьому матчі поспіль

Кияни вперше поступилися під час підготовки до нового сезону

Команда Мірчи Луческу провела черговий контрольний матч на зборі в Швейцарії. «Динамо» зустрічалося з дев’ятою командою Франції «Ніццою» і поступилося – 1:2.

«Ніцці» вдавалося застосовувати високий пресинг і фактично позбавити динамівців м’яча на своїй половині поля. Гра здебільшого точилася в середині поля або біля воріт Дениса Бойка. Але в одній з контратак киянам пощастило. Карлос де Пена навісив до штрафного майданчика, Олександр Сирота головою у стрибку скинув м’яч на Іллю Шкуріна – і форвард також головою перевів круглого у ворота – 1:0! Цей гол став вже третім у виконанні білоруського нападника на зборах після його переходу до київського «Динамо».

Після перерви темп гри знизився. Такий ритм більше підходив «Ніцці». Спочатку Ндоє обіграв Дениса Гармаша та наважився на дальній, а згодом Трує виявився найспритнішим у штрафному киян – 1:2.

«Динамо» – «Ніцца» – 1:2 (1:0)

«Динамо»: Бойко (Бущан, 46) – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 75) – Андрієвський (Коробенко, 75), Шепелєв (Гармаш, 63), Буяльський (Лєднєв, 63), Родрігес (Антюх, 63), де Пена (Беніто, 75) – Шкурін (Супряга, 46).

Голи: Шкурін (37) – Ндойє (70), Труйє (80).