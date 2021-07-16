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    Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс

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    Еліна Світоліна і Гаель Монфіс побралися - Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс
    Еліна Світоліна і Гаель Монфіс побралися
    Фото з соцмереж

    Українська тенісистка з французом Гаелем влаштували скромне весілля

    Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла заміж. Напередодні у Швейцарії вона відгуляла дівичник, а сьогодні пішла під вінець. Спортсменка виглядала скромно: брючний костюм, накидка, і діаманти на десятки мільйонів.

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    Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс
    Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс
    Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс
    Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс
    Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс

    Еліна Світоліна стала міс Монфіс. У тенісному турі тенісистка виступатиме під своїм прізвищем.

    Раніше Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям.

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    Теги: Еліна Світоліна весілля
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    Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс