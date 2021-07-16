Еліна Світоліна в брюках вийшла заміж і стала місіс Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс побралися
Фото з соцмереж
Українська тенісистка з французом Гаелем влаштували скромне весілля
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла заміж. Напередодні у Швейцарії вона відгуляла дівичник, а сьогодні пішла під вінець. Спортсменка виглядала скромно: брючний костюм, накидка, і діаманти на десятки мільйонів.
Еліна Світоліна стала міс Монфіс. У тенісному турі тенісистка виступатиме під своїм прізвищем.
Раніше Еліна Світоліна оприлюднила останні фото перед заміжжям.
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