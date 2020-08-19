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    Колишній тренер «Ворскли» очолив «Волинь»

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    Сачко під час кар'єри гравця виступав у ролі нападника&nbsp; - Колишній тренер «Ворскли» очолив «Волинь»
    Сачко під час кар'єри гравця виступав у ролі нападника 
    Світлина - сайт Волині

    Сачко в якості гравця п’ять сезонів виступав у складі «Волині»

    Колишній наставник полтавської «Ворскли» Василь Сачко отримав посаду головного тренера у ФК «Волинь».

    Нового керманича та його тренерський штаб представили команді та працівникам клубу, після чого гравці та тренери виїхали на перше спільне тренування в рамках підготовки до нового сезону. Імена представників тренерського штабу будуть названі у найближчі дні.

    Про терміни підписаної угоди між сторонами інформація відсутня.

    Новий головний тренер «Волині» під час кар’єри футболіста був одним із найяскравіших бомбардирів в історії «Хрестоносців». Новий керманич команди у якості гравця перемагав з «Волинню» у Першій лізі в сезоні 2001/02, а також ставав найкращим бомбардиром розіграшу Першої ліги.

    Крім «Волині» фахівець виступав за сімферопольску «Таврію», «Оскіл» з Куп’янська, криворізький «Кривбас» та полтавську «Ворсклу», в складі якої був переможцем Кубка України. Під час своєї тренерської кар’єри очолював «Ворсклу», з якою ставав бронзовим призером чемпіонату України та неодноразовим учасником Ліги Європи.

    Відзначимо, що минулого сезону «Волинь» з 57 очками фінішувала п’ятою у Першій лізі та не змогла підвищитися у класі.

    Читайте також: П’ять футболістів «Волині» пропустили гру з «Минаєм» через коронавірус.

    Джерело: ФК Волинь

    Кубок України Василь Сачко ФК Волинь УПЛ Перша ліга ФК «Кривбас» ФК «Таврія» (Сімферополь)
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