Колишній тренер «Ворскли» очолив «Волинь»



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Сачко під час кар'єри гравця виступав у ролі нападника Світлина - сайт Волині

Сачко в якості гравця п’ять сезонів виступав у складі «Волині»

Колишній наставник полтавської «Ворскли» Василь Сачко отримав посаду головного тренера у ФК «Волинь».

Нового керманича та його тренерський штаб представили команді та працівникам клубу, після чого гравці та тренери виїхали на перше спільне тренування в рамках підготовки до нового сезону. Імена представників тренерського штабу будуть названі у найближчі дні.

Про терміни підписаної угоди між сторонами інформація відсутня.

Новий головний тренер «Волині» під час кар’єри футболіста був одним із найяскравіших бомбардирів в історії «Хрестоносців». Новий керманич команди у якості гравця перемагав з «Волинню» у Першій лізі в сезоні 2001/02, а також ставав найкращим бомбардиром розіграшу Першої ліги.

Крім «Волині» фахівець виступав за сімферопольску «Таврію», «Оскіл» з Куп’янська, криворізький «Кривбас» та полтавську «Ворсклу», в складі якої був переможцем Кубка України. Під час своєї тренерської кар’єри очолював «Ворсклу», з якою ставав бронзовим призером чемпіонату України та неодноразовим учасником Ліги Європи.

Відзначимо, що минулого сезону «Волинь» з 57 очками фінішувала п’ятою у Першій лізі та не змогла підвищитися у класі.

Джерело: ФК Волинь