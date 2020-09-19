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    Від коронавірусу помер один із найдосвідченіших фанатів тернопільської «Ниви» (фото)

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    Роман Топорницький свій останній виїзд здійснив 28 серпня - Від коронавірусу помер один із найдосвідченіших фанатів тернопільської «Ниви» (фото)
    Роман Топорницький свій останній виїзд здійснив 28 серпня
    Світлина із соцмереж

    Романові Топорницькому було 37 років

    В одній з тернопільських лікарень після тривалої боротьби за життя у наслідок коронавірусної пневмонії помер 37-річний Роман Топорницький, один із найдавніших і найвідданіших фанатів місцевого футбольного клубу «Нива».

    Роман потрапив у лікарню після ускладнень у наслідок зараження коронавірусною інфекцією близько трьох тижнів тому. Коли лікарі виявили, що форма захворювання надто складна, друзі чоловіка оголосили збір коштів. На лікування було необхідно близько 60-ти тисяч гривень.

    Цікаво, що за два дні до смерті Топорницький на власній сторінці у «Фейсбуку» написав: «Мені вже легше! Прошу припинити збір коштів. Поки дякую всім за поміч».

    Проте наступного дня Романові стало зле, впродовж доби він знаходився у комі. Сьогодні, 19 вересня його не стало.

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    Мабуть, останнє прижиттєве фото Романа, за лічені дні до смерті

    «Роман стояв біля витоків нашого фанатського руху і «катав» за команду більше десяти років. Виїзд у Бурштин на матч Кубка України проти «Карпат» із Галича – прим.) став для нього 56-м і останнім. Спи спокійно, друже!», - написали друзі на пабліку Ultras Nyva Ternopil.

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    Тернопільські фанати під час останнього Романового виїзду в Бурштин

    Наразі в іншій лікарні Тернополі у важкому стані в наслідок ураження коронавірусоною інфекцією знаходиться мама Романа. Брат і батько чоловіка – на самоізоляції у власній квартирі. 

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