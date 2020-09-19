Від коронавірусу помер один із найдосвідченіших фанатів тернопільської «Ниви» (фото)



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Роман Топорницький свій останній виїзд здійснив 28 серпня Світлина із соцмереж

Романові Топорницькому було 37 років

В одній з тернопільських лікарень після тривалої боротьби за життя у наслідок коронавірусної пневмонії помер 37-річний Роман Топорницький, один із найдавніших і найвідданіших фанатів місцевого футбольного клубу «Нива».

Роман потрапив у лікарню після ускладнень у наслідок зараження коронавірусною інфекцією близько трьох тижнів тому. Коли лікарі виявили, що форма захворювання надто складна, друзі чоловіка оголосили збір коштів. На лікування було необхідно близько 60-ти тисяч гривень.

Цікаво, що за два дні до смерті Топорницький на власній сторінці у «Фейсбуку» написав: «Мені вже легше! Прошу припинити збір коштів. Поки дякую всім за поміч».

Проте наступного дня Романові стало зле, впродовж доби він знаходився у комі. Сьогодні, 19 вересня його не стало.

Мабуть, останнє прижиттєве фото Романа, за лічені дні до смерті

«Роман стояв біля витоків нашого фанатського руху і «катав» за команду більше десяти років. Виїзд у Бурштин на матч Кубка України проти «Карпат» із Галича – прим.) став для нього 56-м і останнім. Спи спокійно, друже!», - написали друзі на пабліку Ultras Nyva Ternopil.

Тернопільські фанати під час останнього Романового виїзду в Бурштин

Наразі в іншій лікарні Тернополі у важкому стані в наслідок ураження коронавірусоною інфекцією знаходиться мама Романа. Брат і батько чоловіка – на самоізоляції у власній квартирі.