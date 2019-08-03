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    Одеський «Чорноморець» очолив таблицю першої ліги

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    Перемігши&nbsp;&laquo;Агробізнес&raquo;, першу перемогу в новому сезоні здобули фіналісти Кубка України-2018/2019&nbsp;&laquo;Інгулець&raquo; - Одеський «Чорноморець» очолив таблицю першої ліги
    Перемігши «Агробізнес», першу перемогу в новому сезоні здобули фіналісти Кубка України-2018/2019 «Інгулець»
    ФК «Інгулець»

    Наразі «моряки» єдині, кому вдалося виграти обидва матчі

    У першій українській лізі зіграно сім з восьми поєдинків другого туру. Після п’ятничної зустрічі між «Прикарпаттям» і «Авангардом», яка завершилася внічию, але ще може принести івано-франківцям технічну перемогу, в суботу, 3 серпня, було зіграно ще шість матчів. За їх підсумками викристалізувався одноосібний лідер – одеський «Чорноморець».

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    «Морякам» наразі єдиним вдалося виграти обидва стартових поєдинки. По чотири очки мають «Прикарпаття», «Миколаїв», «Авангард», «Кремінь» і «Металіст 1925». Замикає таблицю «Гірник-Спорт», єдина команда, яка програла обидва стартових матчі.

    «Балкани» (Зоря) – «Металіст 1925» (Харків) – 0:0

    «Кремінь» (Кременчук) – «Металург» (Запоріжжя) – 1:0

    Гол: 1:0 – Юрій Павлик (62)

    «Миколаїв» - «Минай» - 1:1

    Голи: 1:0 – Андрій Ковальов (23). 1:1 – Ґеґедош (25)

    «Чорноморець» (Одеса) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 3:1

    Голи: 1:0 – Микола Мусолітін (5). 2:0 – Віталій Гошкодеря (29). 3:0 – Аржанов (79). 3:1 – Сергій Суханов (86)

    «Інгулець» (Петрове) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 2:0

    Голи: 1:0 – Ніколоз Січінава (15). 2:0 – Ілля Коваленко (82)

    «Оболонь-Бровар» (Київ) – «Черкащина» - 2:2

    Голи: 1:0 – Олег Слободян (32, з пенальті). 2:0 – Ігор Мединський (58). 2:1 – Анатолій Бурлін (70). 2:2 – Віталій Бойко (90+3, з пенальті)

    У неділю, 4 серпня, буде зіграний заключний поєдинок другого туру першої ліги. Винниківський «Рух» прийматиме луцьку «Волинь».

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