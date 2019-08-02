Матч лідерів першої ліги України завершився бойовою нічиєю з вилученням



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«Прикарпаття» втратило заслужену перемогу Фіона Козак

«Прикарпаття» втратило заслужену перемогу

Другий тур першої української ліги відкривався матчем в Івано-Франківську, між командами, які здобули в першому турі перемоги. По ходу цього матчу ближчими до успіху були футболісти «Прикарпаття», але через грубу помилку господарів у кінцівці зустріч завершилася нічиєю.

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Авангард» (Краматорськ) – 2:2

Голи: 1:0 – Барчук (12). 1:1 – Сеницький (34). 2:1 – Ігор Худоб’як (70). 2:2 – Ігор Кириєнко (81)

«Прикарпаття»: Піцан – Тарас Бойко, Бочкур (к), Француз, Конкольняк – Роман Кузьмин (Ігор Худоб’як, 69), Роман Борисевич – Оринчак, Семотюк (Цюцюра, 57), Януш (Яневич, 65) – Барчук. Тренер – Володимир Ковалюк

«Авангард»: Артур Денчук – Максим Воробей, Олексій Лобов, Ілля Брюхов, Дмитро Ульянов – Юрій Сеницький (Таранда, 90+2), Микита Полюлях – Владислав Ємець, Іван Матяж (Вадим Шаврин, 68), Віталій Собко (к) (Олексій Моїсеєнко, 72) – Вадим Яворський. Тренер – Олександр Косевич

Судді: Запрутняк – Гавеля, Максим Левченко (обидва – Кривий Ріг)

Попередження: Конкольняк (47), Барчук (72) – Полюлях (58), Олексій Моїсеєнко (87)

На 61-й хвилині попереджено і вилучено (неспортивна поведінка) Дмитра Ульянова

2 серпня. Івано-Франківськ. Стадіон «Рух»

У першому таймі команди обмінялися голами після розіграшу кутових – ударами головою відзначилися Роман Барчук і Юрій Сеницький. Після перерви прикарпатці отримали перевагу після того, як попередження, а за ним і вилучення за репліку на адресу арбітра отримав Дмитро Ульянов.

Тренер івано-франківців Володимир Ковалюк відчув, що матч можна виграти і трохи змінив склад: спершу випустив лівого оборонця Віктора Яневича і висунув уперед Ярослава Конкольняка, а потім і взагалі перейшов на гру в два форварди. Досвідчений Ігор Худоб’як, ледь з’явившись на полі, відразу зробив погоду. «Халк» міг забити ледь не першим дотиком, але м’яч після його удару метрів з 17-ти Артур Денчук перевів на кутовий. Але після подачі корнера Худоб’як виявився найспритнішим і вивів свою команду вперед.

«Прикарпаття» вело гру до перемоги, але втратило заслужені три очки через елементарну помилку. Замість того, щоб вибити м’яч, оскільки один із гравців лежав на полі травмований, господарі втримали м’яч у грі, помилилися, дозволили Ігореві Кириєнку вийти сам на сам з Іваном Піцаном і влучно пробити.

В кінцівці зустрічі станіславівці мали дві непоганих нагоди вирвати перемогу, однак Роман Барчук свої нагоди втратив.

Решта поєдинків другого туру першої ліги відбудуться завтра, 3 серпня. Поєдинок «Рух» - «Волинь» буде зіграний у неділю, 4 серпня.

У третьому турі, 10 серпня, «Прикарпаття» гратиме на виїзді з «Волинню», «Авангард» прийматиме «Миколаїв».