Справедливість по-українськи: всі 11 клубів Прем'єр-ліги підтримали найкорумпованіший клуб



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Власник «Олімпіка» Владислав Гельзін може не хвилюватися ФК «Олімпік»

Тепер рішення стосовно має затвердити виконком Української асоціації футболу

У столичному Будинку футболу в середу відбулися загальні збори української Прем’єр-ліги (УПЛ), в яких взяли участь представники усіх клубів вищого дивізіону вітчизняного футболу. Під час засідання було затверджено календар змагань на перше коло сезону 2019/2020 років.

Крім того, загальні збори ухвалили рішення про виключення клубів «Чорноморець» і «Арсенал» зі складу учасників УПЛ та надали пропозицію виконкому Української асоціації футболу (УАФ) про включення замість них першолігових досі «Колоса» з Ковалівки та СК «Дніпра-1» до складу учасників УПЛ на сезон 2019/2020 років.

Окремим питанням порядку денного було питання про допуск до участі в наступному сезоні до участі в змаганнях донецького «Олімпіка», клубу, який погруз у тотальній корупції й участі у договірних матчах. Попри величезну кількість доказів, представники усіх 11-ти клубів вирішили нечистий на руку клуб підтримати. Тепер остаточне рішення стосовно участі «Олімпіка» в чемпіонаті УПЛ ухвалить виконком УАФ.

Загальні збори УПЛ також затвердили деякі зміни в регламент проведення змагань, проголосували за введення в матчах чемпіонату УПЛ системи допомоги арбітрам VAR (з 2020 року - у тестовому режимі).