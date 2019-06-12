Тато гравця збірної України, яка гратиме в фіналі мундіалю, загинув на війні, врятувавши два життя

Вчора Кирило Дришлюк (№15) і збірна України зупинили італійців FIFA.com

Кирило Дришлюк є основним центральним півоборонцем у збірній Олександра Петракова

Вчора, 11 червня, молодіжна збірна України вперше в історії українського футболу вийшла у фінал чемпіонату світу серед гравців, не старших 20-ти років.

Основним опорним хавбеком нашої команди є Кирило Дришлюк, який представляє клуб «Олександрія». Місце в основі гравець виборов в ході турніру. Попервах основну пару центральних хавбеків складали Олексій Хахльов і Микола Мусолітін. Та згодом їх витіснили зі складу Дришлюк і Максим Чех.

Саме на Дришлюку, який торік разом із юнацькою збірною України серед гравців, не старших 20-ти років, став півфіналістом Євро, увагу акцентуємо неспроста. Річ у тім, що п'ять років тому, на самому початку російсько-української війни Кирило втратив батька.

Кирило Дришлюк і Валерій Бондар торік, після виходу збірної України у півфінал юнацького Євро

6 червня 2014 року 41-річний бортовий механік літака-фоторозвідника Ан-30 Павло Дришлюк разом з іще чотирма членами екіпажу повітряного судна загинув у небі над Слов'янськом, коли літак здійснював спостережний політ та фотографував місцевість.

Ось що розказує Вікіпедія: О 17:04 на висоті 4050 метрів літак підбила ракета, випущена російськими терористами з ПЗРК. Удар ракети прийшовся в правий двигун, його пробило наскрізь, почалася пожежа. З двигуна вогонь перекинувся на праве крило, літак почав різко втрачати висоту і падати на житлові квартали Слов'янська. Командир екіпажу Костянтин Могилко віддав наказ екіпажу залишити літак. Борттехнік капітан Павло Дришлюк допоміг двом молодим лейтенантам зняти бронежилети, надіти парашути і вистрибнути з літака на 800-метровій висоті. Сам же разом з командиром підполковником Костянтином Могилком і бортмеханіком прапорщиком Олексієм Потапенком залишився в літаку. Ціною власного життя екіпаж скерував літак за межі міста й запобіг жертвам серед мирного населення. Машина впала під кутом 80 градусів, північніше Слов'янська, за селом Пришиб Слов'янського району.

Тоді загинули п'ять членів екіпажу: командир літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувались, зістрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило Крамарьов і Василь Полажинець та штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв.

Бортовий механік літака-фоторозвідника Ан-30 Павло Дришлюк

При падінні літак був повністю зруйнований, тіла загиблих льотчиків збирали по фрагментах. Олексія Потапенка поховали 11 червня, Костянтина Могилка, після складних експертиз та ідентифікації, — 26 червня. Рештки тіла Павла Дришлюка ідентифікувати так і не вдалось, він вважався зниклим безвісті. 6 січня 2015 року капітан Дришлюк Павло В'ячеславович був визнаний таким, що загинув.

13 жовтня 2015 року у Києві на приміщенні школи № 230 (вул. Генерала Наумова, 35Б), в якій навчався Павло Дришлюк, відкрито меморіальну дошку на його честь.

В рамках декомунізації у місті Бориспіль одну з вулиць перейменували на вулицю Павла Дришлюка.