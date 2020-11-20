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    Один із найкращих гравців НБА отримав травму, через яку вибув на рік

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    Клей Томпсон був чемпіоном НБА у 2015, 2017, і 2018 роках - Один із найкращих гравців НБА отримав травму, через яку вибув на рік
    Клей Томпсон був чемпіоном НБА у 2015, 2017, і 2018 роках
    Світлина - Instagram Клея Томпсона

    Клей Томпсон пропустить другий сезон поспіль

    Один з лідерів клубу національної баскетбольної асоціації «Ґолден Стейт Ворріорз», атакуювальний оборонець Клей Томпсон повністю пропустить наступний сезон, повідомляє на своїй сторінці в Twitter оглядач Едріан Войнаровскі. Клей на тренуванні отримав важку травму правої ноги – пошкодив ахіллове сухожилля. 

    Клей пропустив сезон-2019/2020 через розрив хрестоподібних зв'язок лівого коліна. Він отримав травму в шостому матчі фінальної серії НБА сезону-2018/2019. Тоді команда з Каліфорнії поступилася «Торонто Репторз» і втратила нагоду здобути титул втретє поспіль. 

    У попередньому сезоні, виступаючи без Томпсона, «Ворріорз» були аутсайдерами. Окрім Клея, регулярно випадали й інші лідери команди, зокрема розігруючий Стефен Каррі. 

    Клуб відреагував на проблеми з Томпсоном майже миттєво. За повідомленням того ж Войнаровскі, «Ґолден Стейт» домовилися про обмін форварда Келлі Убре з «Оклагома-Сіті Тандер». «Ворріорз» використовують торговий виняток на $17,2 млн, щоб прийняти контракт гравця сумою $ 14,4 млн. У сезоні-2019/2020 Убре набирав рекордні в кар'єрі 18,7 очка в складі «Фінікс Санз». Убре опинився в «Тандер» після обміну з «Фінікса» за участю Кріса Пола.

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    Теги: баскетбол НБА Клей Томпсон Стеф Каррі «Ґолден Стейт Ворріорз» Келлі Убре «Оклагома-Сіті Тандер»
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