Антирасистські протести: хокеїсти НХЛ підтримали акцію НБА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НХЛ виступає проти расизму Світлина - сайт НХЛ

Хокеїсти також вважають неприпустимим дії правоохоронних органів направлені проти темношкірих

Хокеїсти і тренери НХЛ підтримали акцію клубів НБА, які відмовилися проводити матчі минулого змагального дня в знак протесту проти системного расизму і поліцейської жорстокості.

Ця акція, підтримана в жіночій НБА, а також деякими командами в Головній лізі бейсболу США і футболу (MLS), стала наслідком події в місті Кеноші (штат Вісконсін), під час якого поліцейські стріляли в спину темношкірому Джейкоба Блейка.

«Ми підтримуємо боротьбу з расизмом і несправедливістю, - сказав капітан «Бостон Брюїнз» Здено Хара після третього матчу другого раунду плей-офф, в якому його команда зазнала поразки від «Тампа-Бей Лайтнінг». - Є різні способи вести цю боротьбу. Баскетболісти НБА висловили свою думку, відмовившись сьогодні вийти на паркет. Ми підтримуємо їх».

Зазначимо, що першими про відмову вийти на гру оголосив клуб НБА «Мілуокі Бакс». Команда повинна була провести матч плей-офф проти «Орландо Меджік». Потім були скасовані всі три поєдинки НБА, намічені на вчорашній день.

На даний момент в другому раунді плей-офф Кубку Стенлі «Даллас» веде у серії з «Колорадо» (2:1), «Тампа-Бей» попереду проти «Бостона», а в серіях «Філадельфія» - «Айлендерс» та «Ванкувер» - «Вегас» нічия (1:1).

Джерело: НХЛ