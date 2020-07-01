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    Одного з найкращих тенісистів світу обіцяють дискваліфікувати за участь у вечірці

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    Александр Звєрєв не зміг залишитися на гулянці непоміченим - Одного з найкращих тенісистів світу обіцяють дискваліфікувати за участь у вечірці
    Александр Звєрєв не зміг залишитися на гулянці непоміченим
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    До того Александр Звєрєв контактував з хворими на Covid-19

    Екс 24-та ракетка світу, глава жіночого тенісу в Німеччині Барбара Ріттнер прокоментувала те, що Александр Звєрєв, контактував з зараженими коронавірусом, а після того порушив обіцянку перебувати на самоізоляції протягом 14-ти днів і відвідав вечірку.

    «Я не несу відповідальності за те, що Звєрєв порушив правила самоізоляції, тому не можу коментувати його можливе покарання. Саша і без того вже покарав себе – схожі вчинки серйозно б'ють по твоєму іміджу», - цитує Ріттер Tennis World USA з посиланням на телеканал ZDF.

    13 липня в Берліні відбудеться виставковий турнір, на якому повинен виступити Звєрєв. Барбара впевнена, що в столиці Німеччини Звєрєв буде зобов'язаний дотримуватися правил.

    «У Берліні ви його на вечірках точно не побачите – там він буде повністю дотримуватися встановлених правил. Якщо він буде помічений у чомусь схожому, то буде тут же дискваліфікований зі змагань», - додала Барбара.

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    теніс карантин коронавірус Александр Зверєв Барбара Ріттнер
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