Надаль показав відео своїх перших тренувань на корті після карантину

Через пандемію коронавірусу проведення тенісних турнірів призупинене і відновиться не раніше середини липня

Іспанський тенісист Рафаель Надаль відновив тренування на корті після паузи, яка виникла через пандемію коронавірісу. Іспанець потренувався на кортах власної академії на Мальорці.

«Всім привіт! Нарешті я тут, знову повернувся на корт! Дуже радий, що повернувся до тренувань. Я також дуже радий за дітей, які тепер можуть тренуватися в академії Рафи Надаля. Вони щасливі, це найголовніше», - сказав Надаль.

