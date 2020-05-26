  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Надаль показав відео своїх перших тренувань на корті після карантину

    • Розсилка
    Надаль показав відео своїх перших тренувань на корті після карантину

    Через пандемію коронавірусу проведення тенісних турнірів призупинене і відновиться не раніше середини липня

    Іспанський тенісист Рафаель Надаль відновив тренування на корті після паузи, яка виникла через пандемію коронавірісу. Іспанець потренувався на кортах власної академії на Мальорці.

    «Всім привіт! Нарешті я тут, знову повернувся на корт! Дуже радий, що повернувся до тренувань. Я також дуже радий за дітей, які тепер можуть тренуватися в академії Рафи Надаля. Вони щасливі, це найголовніше», - сказав Надаль.

    Нагадаємо, через пандемію коронавірусу проведення тенісних турнірів призупинене і відновиться не раніше середини липня.

    Спортсмени знаходяться на самоізоляції і підтримують форму в домашніх умовах. Лише нещодавно в деяких країнах тенісисти почали працювати на корті.

    теніс Рафаель Надаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ