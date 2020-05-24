Японська тенісистка стала найоплачуванішою спортсменкою світу і побила рекорд Шарапової



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Популярності Наомі Осаці додала Олімпіада в Токіо Фото - Reuters

Наомі Осака випередила за підсумками 2019 року Серену Вільямс

Японська тенісистка Наомі Осака заробила за минулий рік 37,4 мільйона доларів і стала за даними Forbes найбільш високооплачуваною спортсменкою у світі.

Вона на 1,4 мільйона доларів обійшла американську тенісистку Серену Вільямс, яка чотири роки очолювала список спортсменок з найвищими зарплатами.

Осака привернула загальну увагу, коли перемогла Серену Вільямс у фіналі US Open-2018.

Японка і американка вперше перевершили рекорд, встановлений ще в 2015 році Марією Шараповою, яка тоді заробила за рік майже 30 мільйонів доларів.

Журнал Forbes веде рейтинг найбільш високооплачуваних жінок у спорті вже тридцять років, і завжди на вершині його виявляються тенісистки.

У загальному списку найбагатших зірок спорту Forbes Наомі Осака – дочка японки і ґаїтянця – знаходиться на 29-му рядку, на чотири позиції попереду молодшої з сестер Вільямс.

Список перемог Серени Вільямс набагато вагоміший, ніж у Осаки, і налічує 23 титули турнірів Grand Slam – серії найпрестижніших змагань у великому тенісі.

Повний список за 2020 рік Forbes опублікує наступного тижня. За заявою редакції, вперше з 2016 року в сотню найбагатших спортсменів увійшли дві жінки.

Перша очна дуель Наомі Осаки і Серени Вільямс відбулася в фіналі Відкритого чемпіонату США (US Open) у 2018 році. Матч був вкрай нервовим і викликав безліч суперечок: Серена Вільямс отримала три дисциплінарних покарання від судді і в підсумку програла.

Наомі Осака незабаром виграла Відкритий чемпіонат Австралії-2019, але потім почала втрачати форму і опустилася на десяте місце в рейтингах WTA.

У першій половині 2010-х років в списку найбагатших спортсменок світу домінувала росіянка Марія Шарапова, а починаючи з 2016 року перше місце зберігала за собою Серена Вільямс.

Цінність Наомі Осаки для спонсорів і рекламодавців помітно зросла у зв'язку з Олімпіадою-2020 року, яка повинна була відбутися в Японії, але через пандемію коронавірусу відкладена.

Напередодні Ігор в Токіо найуспішніша з японських тенісисток уклала ряд вигідних рекламних контрактів, зокрема з корпораціями Nike, Nissan і Yonex.