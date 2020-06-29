Матч «Десна» - «Динамо» подивилося в Youtube понад 100 тисяч користувачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чернігівці і кияни грали на очах величезної телеаудиторії Фото - ФК «Динамо»

Це статистика виключно інтернет-трансляції

Центральний матч 28-го туру української Прем’єр-ліги між чернігівською «Десною» і київським «Динамо», який завершився перемогою сіверян з рахунком 3:2, під час прямої трансляції в Youtube подивилося понад 100 тисяч користувачів.

Крім того, матч транслювався на «УНІАН-ТВ». Статистики переглядів там телеканал-транслятор наразі не надавав.

Для України ці цифри справді безпрецедентні. Навіть за умови, що в умовах карантину поєдинки Прем’єр-ліги відбуваються без глядачів. Щоправда, вболівальникам «Десни» і «Динамо» це не завадило. По кілька сотень фанатів з обох боків підтримували свої команди по обидва боки стадіону, вибравшись на всеможливі підвищення.

Матч «Десни» і «Динамо» у Чернігові викликав небувалий ажуотаж

Нагадаємо, що за чотири тури до завершення чемпіонату «Динамо» залишається на другому місці. Але, маючи 55 очок, кияни підпустили до себе на відстань однієї перемоги обох конкурентів: у «Зорі» після вчорашньої нічиєї з «Шахтарем» 53 очка, у «Десни» - 52.