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    Одного з найвидніших спортивних функціонерів Європи госпіталізували з інсультом

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    Свен Арне Гансен пробуде в реанімації приблизно тиждень - Одного з найвидніших спортивних функціонерів Європи госпіталізували з інсультом
    Свен Арне Гансен пробуде в реанімації приблизно тиждень
    ФЛАУ

    Тест на коронавірус у Свена Арне Гансена виявився негативним

    Президента Європейської легкої атлетики (ЕА) Свена Арне Гансена госпіталізовано з інсультом, говориться у заяві виконавчого директора ЕА Крістіана Мілза.

    До лікарні Свен Арне Гансен потрапив 15 березня. Наразі він залишається у реанімації і отримує найкраще лікування та догляд. Лікарі поки уникають детальних прогнозів, проте очікується, що щонайменше тиждень він залишатиметься у лікарні, після чого проходитиме період реабілітації.

    У лікарні Гансена також перевірили на COVID-19 і тест виявився негативним.

    На початку наступного тижня Виконавчий комітет ЕА в електронному режимі у відповідності до Конституції ЕА обговорить розподіл обов’язків президента ЕА на період його недієздатності і проінформує національні федерації, які входять до Європейської легкої атлетики.

    ЕА публікуватиме новини про стан Свена Арне Гансена, коли ті надходитимуть, проте звертається до всіх з розумінням поставитися до ситуації і поважати право на приватність президента і його сім’ї.

     Читайте також: Легкоатлетична Діамантова ліга визначилася з переносом трьох стартових етапів-2020

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    легка атлетика Свен Арне Гансен
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