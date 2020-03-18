Одного з найвидніших спортивних функціонерів Європи госпіталізували з інсультом



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Свен Арне Гансен пробуде в реанімації приблизно тиждень ФЛАУ

Тест на коронавірус у Свена Арне Гансена виявився негативним

Президента Європейської легкої атлетики (ЕА) Свена Арне Гансена госпіталізовано з інсультом, говориться у заяві виконавчого директора ЕА Крістіана Мілза.

До лікарні Свен Арне Гансен потрапив 15 березня. Наразі він залишається у реанімації і отримує найкраще лікування та догляд. Лікарі поки уникають детальних прогнозів, проте очікується, що щонайменше тиждень він залишатиметься у лікарні, після чого проходитиме період реабілітації.

У лікарні Гансена також перевірили на COVID-19 і тест виявився негативним.

На початку наступного тижня Виконавчий комітет ЕА в електронному режимі у відповідності до Конституції ЕА обговорить розподіл обов’язків президента ЕА на період його недієздатності і проінформує національні федерації, які входять до Європейської легкої атлетики.

ЕА публікуватиме новини про стан Свена Арне Гансена, коли ті надходитимуть, проте звертається до всіх з розумінням поставитися до ситуації і поважати право на приватність президента і його сім’ї.

Джерело: Федерація легкої атлетики України