Легкоатлетична Діамантова ліга визначилася з переносом трьох стартових етапів-2020



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Такий трофей переможця фіналу Діамантової ліги є в колекції українця Андрія Проценка diamondleague.com

Коронавірус вніс корективи в графік головних комерційних стартів королеви спорту

Легкоатлетична Діамантова ліга 17 березня оголосила зміни у розкладі сезону 2020 року у відповідь на зростаючу глобальну кризу навколо коронавірусу.

Через зростаючу кількість країн, які постраждали від вірусу COVID-19, перші три етапи сезону Діамантової ліги-2020, заплановані на 17 квітня в Катарі, 9 та 16 травня 2020 року в Китаї, не можуть бути проведені згідно плану. Це рішення прийняте за підсумками консультацій з організаційними комітетами, органами місцевої влади та органами управління спорту, сповіщає офіційний сайт турніру.

В'їжджати в Катар заборонено з ряду країн, а уряд у Досі призупинив усі національні та міжнародні заходи на строк 30 днів. Хоча кількість нових інфекцій зараз у Китаї зменшується, залишається фактом, що підготовка до змагань була відкладена на кілька тижнів, а закриті кордони та обмеження на поїздки унеможливлюють організацію міжнародних змагань вищого рівня.

За попередніми розрахунками, етап у Шанхаї може відбутися 13 серпня. Нові дати змагань у Досі та інший етап у Китаї залишаються вакантними. Можливо, вони відбудуться після фіналу Діамантової ліги в Цюріху, який запланований на 9-11 вересня, де будуть короновані чемпіони Діамантової ліги. Якщо, звісно, глобальна ситуація дозволить це зробити.

Нагадаємо, що чинним переможцем Діамантової ліги є український стрибун у висоту Андрій Проценко.