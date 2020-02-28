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    Ярослава Магучих завершила зиму блискучою перемогою в Норвегії

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    Ярослава Магучих залишається непереможною - Ярослава Магучих завершила зиму блискучою перемогою в Норвегії
    Ярослава Магучих залишається непереможною
    Паво Угрин

    Наша легкоатлетка перемогла за явної переваги

    18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла в 2020 році сьомий старт із семи можливих.

    Щойно вихованка Тетяни Степанової тріумфувала у стрибках у висоту на турнірі на призи видатного норвезького легкоатлета Карстена Варгольма в місті Ульстейнвіку.

    Перемогу Ярослава гарантувала собі вже на висоті 1,91 метра, яку взяла з першої спроби, тоді як три інших суперниці тричі планку збивали.

    Після того Магучих з другої спроби впоралася з висотою 1,96 метра і на тому змагання завершила.

    Друге місце посіла шведка Софі Скоґ, третє – норвежка Тоньє Анґельсен. Вони як і ще одна українка Юлія Чумаченко показали результат 1,88 м, але використали для цього різну кількість спроб.

    «Главком» уже повідомляв, що раніше призером турніру Ульстейнвіку став український стрибун у довжину Владислав Мазур.

     Читайте також: Ярослава Магучих ефектно виграла у Юлії Левченко в першому українському дербі в 2020 році
    стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Юлія Чумаченко Тетяна Степанова Тоньє Анґельсен Софі Скоґ
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