Ярослава Магучих завершила зиму блискучою перемогою в Норвегії



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Наша легкоатлетка перемогла за явної переваги

18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла в 2020 році сьомий старт із семи можливих.

Щойно вихованка Тетяни Степанової тріумфувала у стрибках у висоту на турнірі на призи видатного норвезького легкоатлета Карстена Варгольма в місті Ульстейнвіку.

Перемогу Ярослава гарантувала собі вже на висоті 1,91 метра, яку взяла з першої спроби, тоді як три інших суперниці тричі планку збивали.

Після того Магучих з другої спроби впоралася з висотою 1,96 метра і на тому змагання завершила.

Друге місце посіла шведка Софі Скоґ, третє – норвежка Тоньє Анґельсен. Вони як і ще одна українка Юлія Чумаченко показали результат 1,88 м, але використали для цього різну кількість спроб.

«Главком» уже повідомляв, що раніше призером турніру Ульстейнвіку став український стрибун у довжину Владислав Мазур.

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