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    Українська легкоатлетка Наталія Кроль-Прищепа вперше прокоментувала своє відсторонення через допінг

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    Наталія Кроль-Прищепа неодноразово здіймала стяг України на честь своїх перемог - Українська легкоатлетка Наталія Кроль-Прищепа вперше прокоментувала своє відсторонення через допінг
    Наталія Кроль-Прищепа неодноразово здіймала стяг України на честь своїх перемог
    EPA/UPG

    Спортсменка сподівається, що ситуація вирішиться на її користь

    Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Кроль-Прищепа у власних соцмережах прокоментувала ситуацію навколо свого відсторонення через позитивний допінг-тест.

    «Я все своє життя віддала моїй країні та улюбленій справі.

    Не один раз над моєю головою підіймався прапор України, а гімн звучав далеко за межі стадіону. Все,що я маю – це моя сім‘я, спортивна кар‘єра та моя країна. І ніщо в світі не могло і не може мене змусити свідомо та умисно приймати препарати, котрі б могли кинути тінь сумніву на мене та на мою діяльність.

    Я люблю свою країну і свій Спорт. Сподіваюся, що ця ситуація отримає логічне вирішення і я зможу надалі представляти Україну на міжнародній арені. Я так само готуюся до Олімпійських ігор, на котрих сподіваюся отримати медаль для своєї країни», - написала Наталія Кроль-Прищепа.

    Інформація про відсторонення української атлетки з’явилася 23 лютого. Наразі про терміни дискваліфікації мова не йшла.

     Читайте також: Одна з найсильніших українських легкоатлеток, чемпіонка Європи піймана на допінгу. Що їй загрожує?
    допінг легка атлетика Олімпіада-2020 Наталія Прищепа
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