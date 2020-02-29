Українська легкоатлетка Наталія Кроль-Прищепа вперше прокоментувала своє відсторонення через допінг



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Наталія Кроль-Прищепа неодноразово здіймала стяг України на честь своїх перемог EPA/UPG

Спортсменка сподівається, що ситуація вирішиться на її користь

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Кроль-Прищепа у власних соцмережах прокоментувала ситуацію навколо свого відсторонення через позитивний допінг-тест.

«Я все своє життя віддала моїй країні та улюбленій справі.

Не один раз над моєю головою підіймався прапор України, а гімн звучав далеко за межі стадіону. Все,що я маю – це моя сім‘я, спортивна кар‘єра та моя країна. І ніщо в світі не могло і не може мене змусити свідомо та умисно приймати препарати, котрі б могли кинути тінь сумніву на мене та на мою діяльність.

Я люблю свою країну і свій Спорт. Сподіваюся, що ця ситуація отримає логічне вирішення і я зможу надалі представляти Україну на міжнародній арені. Я так само готуюся до Олімпійських ігор, на котрих сподіваюся отримати медаль для своєї країни», - написала Наталія Кроль-Прищепа.

Інформація про відсторонення української атлетки з’явилася 23 лютого. Наразі про терміни дискваліфікації мова не йшла.