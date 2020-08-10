Українська Прем’єр-ліга оприлюднила календар нового сезону
Українська Прем’єр-ліга попередньо затвердила календар першого кола майбутнього сезонуВідбулося затвердження календаря першого кола наступного розіграшу чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У наступному сезоні візьмуть участь 14 команд. Остаточний календар чемпіонату буде опубліковано після матчів 30-го туру Першої ліги.
До вашої уваги розклад стартових трьох турів:
Перший тур:
«Шахтар» — «Колос»
«Олімпік» — «Динамо»
«Десна» — «Зоря»
«Олександрія» — «Маріуполь»
Команда ПФЛ (новачок УПЛ) — «Дніпро-1»
«Ворскла» — Команда ПФЛ
«Львів» — Команда ПФЛ
Другий тур:
«Шахтар» — Команда ПФЛ
«Десна» — «Динамо»
«Зоря» — «Маріуполь»
«Колос» — «Львів»
Команда ПФЛ — «Олександрія»
«Дніпро-1» — «Олімпік»
«Ворскла» — Команда ПФЛ
Третій тур:
«Зоря — «Шахтар»
«Динамо» — «Львів»
Команда ПФЛ — «Десна»
Команда ПФЛ — «Колос»
«Олександрія» — «Ворскла»
«Дніпро-1» — «Маріуполь»
«Олімпік» — Команда ПФЛ.
Відзначимо, що «українське класичне» відбудеться в рамках дев’ятого туру: «Динамо» прийматиме «Шахтар».
Джерело: УПЛ