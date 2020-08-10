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    Українська Прем’єр-ліга оприлюднила календар нового сезону

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    Українська Прем’єр-ліга оприлюднила календар нового сезону
    Світлина - сайт УПЛ

    Українська Прем’єр-ліга попередньо затвердила календар першого кола майбутнього сезону

    Відбулося затвердження календаря першого кола наступного розіграшу чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

    У наступному сезоні візьмуть участь 14 команд. Остаточний календар чемпіонату буде опубліковано після матчів 30-го туру Першої ліги.

    До вашої уваги розклад стартових трьох турів:

    Перший тур:

    «Шахтар» — «Колос»

    «Олімпік» — «Динамо»

    «Десна» — «Зоря»

    «Олександрія» — «Маріуполь»

    Команда ПФЛ (новачок УПЛ) — «Дніпро-1»

    «Ворскла» — Команда ПФЛ

    «Львів» — Команда ПФЛ

    Другий тур:

    «Шахтар» — Команда ПФЛ

    «Десна» — «Динамо»

    «Зоря» — «Маріуполь»

    «Колос» — «Львів»

    Команда ПФЛ — «Олександрія»

    «Дніпро-1» — «Олімпік»

    «Ворскла» — Команда ПФЛ

    Третій тур:

    «Зоря — «Шахтар»

    «Динамо» — «Львів»

    Команда ПФЛ — «Десна»

    Команда ПФЛ — «Колос»

    «Олександрія» — «Ворскла»

    «Дніпро-1» — «Маріуполь»

    «Олімпік» — Команда ПФЛ.

    Відзначимо, що «українське класичне» відбудеться в рамках дев’ятого туру: «Динамо» прийматиме «Шахтар».

    Читайте також: «Динамо» перемогло у першій грі під орудою Луческу.  

    Джерело: УПЛ

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