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    Син Рівалдо потрапив до сфери інтересів «Динамо

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    Рівалдіньо у боротьбі із суперником - Син Рівалдо потрапив до сфери інтересів «Динамо
    Рівалдіньо у боротьбі із суперником
    Світлина - «sport.ro»

    Син легендарного футболіста Рівалдо може перейти до стану «Динамо"

    25-річний футболіст, який є сином титулованого екс-футбоілста Рівалдо, наразі захищає кольори румунського ФК «Вііторул». Футболіст входить в розширений список трансферних цілей Луческу. Також на гравця претендують клуби з Польщі та ОАЕ.

    Контракт Рівалдіньо з румунським клубом діє до кінця червня 2021 року. Його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, складає 1,1 млн євро.

    У минулому сезоні 25-річний бразилець провів за «Вііторул» 27 матчів і забив в них 11 голів.

    Довідка: Рівалдо ставав чемпіоном світу у складі збірної Бразилії (2002 рік), виступав за «Барселону» та «Мілан» з якими вигравав Лігу чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, а також чемпіонати Іспанії та Кубок Італії.  

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    Джерело: sport.ro

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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