Син Рівалдо потрапив до сфери інтересів «Динамо

Син легендарного футболіста Рівалдо може перейти до стану «Динамо"

Контракт Рівалдіньо з румунським клубом діє до кінця червня 2021 року. Його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, складає 1,1 млн євро.

25-річний футболіст, який є сином титулованого екс-футбоілста Рівалдо, наразі захищає кольори румунського ФК «Вііторул». Футболіст входить в розширений список трансферних цілей Луческу. Також на гравця претендують клуби з Польщі та ОАЕ.

У минулому сезоні 25-річний бразилець провів за «Вііторул» 27 матчів і забив в них 11 голів.

Довідка: Рівалдо ставав чемпіоном світу у складі збірної Бразилії (2002 рік), виступав за «Барселону» та «Мілан» з якими вигравав Лігу чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, а також чемпіонати Іспанії та Кубок Італії.

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