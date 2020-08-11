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    «Динамо» перенесло проведення третього контрольного поєдинку

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    Футболісти &laquo;Динамо&raquo; у зустрічі із &laquo;Вересом&raquo; - «Динамо» перенесло проведення третього контрольного поєдинку
    Футболісти «Динамо» у зустрічі із «Вересом»
    Twitter ФК «Динамо»

    Віце-чемпіон України з футболу переніс на пізнішу дату гру з «Поліссям»

    Третій контрольний матч київського «Динамо» на передсезонному зборі, попередньо запланований на 12 серпня, відбудеться пізніше.

    Нова дата проведення спарингу проти «Полісся» з Житомира - 15 серпня. Про час початку матчу буде повідомлено додатково.

    Примітно, що сьогодні «біло-сині» проведуть другий контрольний матч, суперником у якому стане чернігівська «Десна».

    Нагадаємо, що підопічні Мірчі Луческу розпочали серію спарингів 7 серпня, результативно перемігши рівненський «Верес» (голами відзначилися Дуелунд, Супряга і де Пена).

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    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК «Десна» Мірча Луческу
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