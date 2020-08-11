«Динамо» перенесло проведення третього контрольного поєдинку



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Футболісти «Динамо» у зустрічі із «Вересом» Twitter ФК «Динамо»

Віце-чемпіон України з футболу переніс на пізнішу дату гру з «Поліссям»

Третій контрольний матч київського «Динамо» на передсезонному зборі, попередньо запланований на 12 серпня, відбудеться пізніше.

Нова дата проведення спарингу проти «Полісся» з Житомира - 15 серпня. Про час початку матчу буде повідомлено додатково.

Примітно, що сьогодні «біло-сині» проведуть другий контрольний матч, суперником у якому стане чернігівська «Десна».

Нагадаємо, що підопічні Мірчі Луческу розпочали серію спарингів 7 серпня, результативно перемігши рівненський «Верес» (голами відзначилися Дуелунд, Супряга і де Пена).

Джерело: Офіційний сайт Динамо