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    Офіційно: Україна висунула заявку на проведення жіночого Євро-2025

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    Жіночий футбол стає все більш популярним - Офіційно: Україна висунула заявку на проведення жіночого Євро-2025
    Жіночий футбол стає все більш популярним
    Фото з відкритих джерел

    Національна асоціація футболу побореться за право провести фінальний турнір чемпіонату Європи

    Україна висунула заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

    Крім нашої країни, континентальну першість мають бажання прийняти разом Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція. Самостійно проведення турніру планують подужати Франція, Польща та Швейцарія.

    Коло претендентів на Євро-2025 може побільшати. Останній термін подачі досьє – жовтень 2022 року. Господаря або кілька приймаючих країн Виконком УЄФА назве у грудні 2022 року.

    Основна вимога організаторів: країна, яка прийматиме турнір, повинна мати вісім стадіонів категорії 4 із місткістю від 15 до 30 тис. глядачів. Відповідні арени Україна має в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Тернополі та Полтаві.

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    Теги: Швеція УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща чемпіонат Європи Франція Фінляндія Данія Норвегія Україна
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    Офіційно: Україна висунула заявку на проведення жіночого Євро-2025