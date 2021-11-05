Офіційно: Україна висунула заявку на проведення жіночого Євро-2025

Жіночий футбол стає все більш популярним

Національна асоціація футболу побореться за право провести фінальний турнір чемпіонату Європи

Україна висунула заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Крім нашої країни, континентальну першість мають бажання прийняти разом Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція. Самостійно проведення турніру планують подужати Франція, Польща та Швейцарія.

Коло претендентів на Євро-2025 може побільшати. Останній термін подачі досьє – жовтень 2022 року. Господаря або кілька приймаючих країн Виконком УЄФА назве у грудні 2022 року.

Основна вимога організаторів: країна, яка прийматиме турнір, повинна мати вісім стадіонів категорії 4 із місткістю від 15 до 30 тис. глядачів. Відповідні арени Україна має в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Тернополі та Полтаві.