Провідного тренера з легкої атлетики звинуватили в сексуальних домаганнях

Двом спортсменам порадили припинити з наставником будь-які зв'язки

Американського тренера Рана Рейдера, який підготував трьох олімпійських чемпіонів, звинувачують у сексуальних домаганнях. Як повідомляє The Guardian, Американський центр безпеки спорту проведе розслідування щодо дій фахівця.

За інформацією джерела, на тренера постійно надходили скарги – Рейдер нібито регулярно домагався до підопічних. Зокрема, бігунам Адаму Джемілі та Дерілу Нейті Федерація легкої атлетики Великобританії взагалі порадила припинити будь-які зв'язки з Рейдером.

Водночас адвокат тренера Раян Стівенс заявив, що всілякі звинувачення на адресу його клієнта є бездоказовими та абсолютно необґрунтованими. «Центр безпеки спорту не направив Рані повідомлення про пред'явлені звинувачення», – заявив адвокат.

Рана Рейдер у різний час тренував трьох різних олімпійських чемпіонів з легкої атлетики: Крістіана Тейлора (дві золоті медалі), Тіану Бартолетту (золото Ріо-2016) та Андре де Грасса (золото Токіо-2020).