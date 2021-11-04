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    Провідного тренера з легкої атлетики звинуватили в сексуальних домаганнях

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    Ран Рейдел з вихованцями - Провідного тренера з легкої атлетики звинуватили в сексуальних домаганнях
    Ран Рейдел з вихованцями
    фото: соцмережі

    Двом спортсменам порадили припинити з наставником будь-які зв'язки

    Американського тренера Рана Рейдера, який підготував трьох олімпійських чемпіонів, звинувачують у сексуальних домаганнях. Як повідомляє The Guardian, Американський центр безпеки спорту проведе розслідування щодо дій фахівця.

    За інформацією джерела, на тренера постійно надходили скарги – Рейдер нібито регулярно домагався до підопічних. Зокрема, бігунам Адаму Джемілі та Дерілу Нейті Федерація легкої атлетики Великобританії взагалі порадила припинити будь-які зв'язки з Рейдером.

    Водночас адвокат тренера Раян Стівенс заявив, що всілякі звинувачення на адресу його клієнта є бездоказовими та абсолютно необґрунтованими. «Центр безпеки спорту не направив Рані повідомлення про пред'явлені звинувачення», – заявив адвокат.

    Рана Рейдер у різний час тренував трьох різних олімпійських чемпіонів з легкої атлетики: Крістіана Тейлора (дві золоті медалі), Тіану Бартолетту (золото Ріо-2016) та Андре де Грасса (золото Токіо-2020).

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    Теги: Олімпіада легка атлетика розслідування золото
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    Провідного тренера з легкої атлетики звинуватили в сексуальних домаганнях