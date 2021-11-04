Названі найбагатші спортсмени світу. Це не Мессі і не Федерер

До топ-25 найбільш високооплачуваних увійшли представники восьми видів спорту

Видання Sportrico, яке спеціалізується на спортивному бізнесі, склало рейтинг з 25 найбільш високооплачуваних спортсменів усіх часів.

Рейтинг доходів від Sportico складений на основі розмов з інсайдерами, власних досліджень та даних інших медіа, включаючи Forbes. Заробіток кожного спортсмена формують зарплата, призові, рекламні контракти, роялті, ліцензійні відрахування тощо.

Sportico включив доходи в ігрові роки та після завершення кар'єри до 1 червня 2021 року, повідомляє «Трибуна». Що стосується гольфіста Альберта Палмера та баскетболіста Кобе Браянта, їхній заробіток розрахований до моменту смерті.

До топ-25 увійшли спортсмени з восьми видів спорту, їхній сукупний дохід склав $25,5 млрд. Загальну суму в рейтингу скориговано з урахуванням інфляції.

Топ-25 найбільш високооплачуваних спортсменів:

1. Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд

2. Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд

3. Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд.

4. Джек Ніклаус (гольф) – $1,38 млрд.

5. Кріштіану Роналду (футбол) – $1,24 млрд

6. Флойд Мейвезер-молодший (бокс) – $1,2 млрд

7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд

8. Ліонель Мессі (футбол) – $1,14 млрд.

9. Міхаель Шумахер (автоперегони) – $1,13 млрд

10. Роджер Федерер (теніс) – $1,12 млрд

11. Філ Мікельсон (гольф) – $1,08 млрд

12. Девід Бекхем (футбол) – $1,05 млрд

13. Кобе Браянт (баскетбол) – $930 млн.

14. Шакіл О'Ніл (баскетбол) – $870 млн

15. Грег Норман (гольф) – $815 млн

16. Майк Тайсон (бокс) – $775 млн

17. Алекс Родрігес (бейсбол) – $650 млн

18. Менні Пакьяо (бокс) – $630 млн

19. Кевін Дюрант (баскетбол) – $625 млн

20. Льюїс Гемілтон (автоперегони) – $620 млн

21. Неймар (футбол) – $615 млн

22. Джефф Гордон (автоперегони) – $595 млн

23. Оскар Де Ла Хойя (бокс) – $580 млн

24. Пейтон Меннінг (американський футбол) – $570 млн

25. Дерек Джітер (бейсбол) – $555 млн.