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    «Рома» втратила очки в матчі Ліги конференцій. «Зоря» побореться за перше місце

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    Норвезьці у Римі задовольнилися нічиєю - «Рома» втратила очки в матчі Ліги конференцій. «Зоря» побореться за перше місце
    Норвезьці у Римі задовольнилися нічиєю
    Фото: ФК Рома

    «Буде-Глімт» забив команді два м’ячі на «Стадіо Олімпіко»

    Італійська «Рома», яку очолює знаменитий португальський тренер Жозе Моурінью, не змогла перемогти норвезький «Буде-Глімт» в 4-му турі Ліги конференцій УЄФА. Гра пройшла в Римі і завершилася внічию – 2:2.

    «Буде-Глімт» з темної конячки перетворився на лідера групи. Норвезька команда не зазнала жодної поразки і очолює турнірну таблицю. В Італії гості мали непогані шанси здобути перемогу. Вони двічі вели в рахунку, проте «Рома» встигла уникнути поразки. Нічию господарів на 85-й хвилині приніс Ібаньєс.

    «Зоря», нагадаємо, на нервах здолала софійський ЦСКА – 2:0.

    Таким чином, за два тури до фінішу турнірне становище в групі С виглядає так: «Буде-Глімт» – 8 очок, «Рома» – 7, «Зоря» – 6, ЦСКА – 1.

    В наступному турі, 25 листопада, «Буде-Глімт» прийме ЦСКА, а «Рома» – «Зорю».

    В останньому турі, 9 грудня, ЦСКА зіграє в Софії з «Ромою», а в Запоріжжі «Зоря» прийме «Буде-Глімт».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» ФК Рома Ліга конференцій
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    «Рома» втратила очки в матчі Ліги конференцій. «Зоря» побореться за перше місце