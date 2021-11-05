«Рома» втратила очки в матчі Ліги конференцій. «Зоря» побореться за перше місце

«Буде-Глімт» забив команді два м’ячі на «Стадіо Олімпіко»

Італійська «Рома», яку очолює знаменитий португальський тренер Жозе Моурінью, не змогла перемогти норвезький «Буде-Глімт» в 4-му турі Ліги конференцій УЄФА. Гра пройшла в Римі і завершилася внічию – 2:2.

«Буде-Глімт» з темної конячки перетворився на лідера групи. Норвезька команда не зазнала жодної поразки і очолює турнірну таблицю. В Італії гості мали непогані шанси здобути перемогу. Вони двічі вели в рахунку, проте «Рома» встигла уникнути поразки. Нічию господарів на 85-й хвилині приніс Ібаньєс.

«Зоря», нагадаємо, на нервах здолала софійський ЦСКА – 2:0.

Таким чином, за два тури до фінішу турнірне становище в групі С виглядає так: «Буде-Глімт» – 8 очок, «Рома» – 7, «Зоря» – 6, ЦСКА – 1.

В наступному турі, 25 листопада, «Буде-Глімт» прийме ЦСКА, а «Рома» – «Зорю».

В останньому турі, 9 грудня, ЦСКА зіграє в Софії з «Ромою», а в Запоріжжі «Зоря» прийме «Буде-Глімт».