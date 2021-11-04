  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українець вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу і зустрінеться з росіянином

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрій Захареєв битиметься за перемогу на чемпіонаті світу - Українець вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу і зустрінеться з росіянином
    Юрій Захареєв битиметься за перемогу на чемпіонаті світу
    Фото: Федерація боксу України

    Юрій Захареєв забезпечив собі мінімум срібну нагороду

    Боксер з Одещини Юрій Захареєв вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу. 19-річний спортсмен не має рівних і в дорослих змаганнях і сьогодні довів свою перевагу на міцним азербайджанським спортсменом Сарханом Алієвим.

    Зазначимо, що з п’яти проведених сутичок Захареєв лише в чвертьфіналі мав проблеми з суперником з Казахстану Асламбеком Шимбергеновим. Бій завершився з рахунком 3:2 на користь українця. Решту поєдинків Юрій виграв переконливо – 5:0.

    Додамо, що в квітні Захареєв переміг на молодіжному чемпіонаті світу, а влітку перейшов у дорослий бокс. Його головна мета – підготовка до Олімпіади в Парижі-2024, проте вже зараз він демонструє, що здатен перемагати на новому рівні.

    У фіналі українець, який виступає в категорії до 71 кг, битиметься з представником Олімпійського комітету Росії 28-річним Вадимом Мусаєвим.

    Решта українських боксерів завершили боротьбу на ранніх стадіях.

    Срібний призер Олімпіади Олександр Хижняк турнір пропускає.

    Читайте також:

    Теги: чемпіонат світу бокс Юрій Захареєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українець вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу і зустрінеться з росіянином