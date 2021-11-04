Українець вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу і зустрінеться з росіянином

Юрій Захареєв забезпечив собі мінімум срібну нагороду

Боксер з Одещини Юрій Захареєв вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу. 19-річний спортсмен не має рівних і в дорослих змаганнях і сьогодні довів свою перевагу на міцним азербайджанським спортсменом Сарханом Алієвим.

Зазначимо, що з п’яти проведених сутичок Захареєв лише в чвертьфіналі мав проблеми з суперником з Казахстану Асламбеком Шимбергеновим. Бій завершився з рахунком 3:2 на користь українця. Решту поєдинків Юрій виграв переконливо – 5:0.

Додамо, що в квітні Захареєв переміг на молодіжному чемпіонаті світу, а влітку перейшов у дорослий бокс. Його головна мета – підготовка до Олімпіади в Парижі-2024, проте вже зараз він демонструє, що здатен перемагати на новому рівні.

У фіналі українець, який виступає в категорії до 71 кг, битиметься з представником Олімпійського комітету Росії 28-річним Вадимом Мусаєвим.

Решта українських боксерів завершили боротьбу на ранніх стадіях.

Срібний призер Олімпіади Олександр Хижняк турнір пропускає.