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    Оголошено розширений склад жіночої збірної України з футзалу на матчі відбірного раунду Євро-2019

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    Олег Шайтанов - Оголошено розширений склад жіночої збірної України з футзалу на матчі відбірного раунду Євро-2019
    Олег Шайтанов

    Наставник синьо-жовтих назвав імена 14-х футзалісток

    Головний тренер жіночої футзальної збірної України Олег Шайтанов визначив склад команди на найближчий навчально-тренувальний збір.

    Наставник синьо-жовтих назвав імена 14-х футзалісток, які 3—10 вересня братимуть участь у навчально-тренувальному зборі в Черкасах, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

    Склад команди: воротарі — Вікторія Сагайдачна («Tesla»), Олена Цикаленко («ПЗМС»/«Ятрань-Берестівець»); польові гравці — Сніжана Воловенко, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Альона Кирильчук, Анна Сидоренко, Олена Павленко, Ірина Майбородіна (всі — «IMS-НУХТ»), Таїсія Бабенко, Валерія Єрмоленко, Юлія Дударчук (всі — «ПЗМС»), Юлія Титова («Tesla»), Юлія Форсюк (б/к).

    Українки готуватимуться до матчів відбірного раунду Євро-2019, які відбудуться у Черкасах у ПС «Будівельник» 12—15 вересня.

    Серед суперників синьо-жовтих — збірні Угорщини (12 вересня), Білорусі (13 вересня) та Казахстану (15 вересня).

    До фінальної стадії потраплять чотири переможці груп основного раунду.

    Перший в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок відбудеться 14—17 лютого 2019 року на майданчику однієї з країн-учасниць.

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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