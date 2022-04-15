Волонтери показали на відео «денацифікований» рашистами стадіон у Чернігові

Стадіон імені Гагаріна в Чернігові втрачений для міста назавжди

Вони також записали свідчення очевидців про ту ніч, коли військові РФ вдарили по стадіону літаками

Унаслідок авіаудару російських військових стадіон Гагаріна у Чернігові повністю зруйнований і зараз там працюють комунальні служби, або впоратися з наслідками руйнувань.Про авіаналіт на стадіон волонтерам «Українського свідка» розповіла місцева мешканка.

Жінка мешкала у приватному будинку неподалік об'єкта інфраструктури.

«Стадіон почали бомбити вночі. Було дуже чутно гул літаків, а згодом пролунало кілька ударів»? – розповіла Дарина.

Вона бачила як хитаються стіни і думала, що будинок таки не витримає.Жінка була здивована, що будинок витримав ударну хвилю та не зруйнувався.

А от стадіон внаслідок атаки росіян виявився майже повністю зруйнованим.

Крім цього, нещодавно мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про понад 700 загиблих цивільних мешканців та військових. 40 людей зникли безвісти. Такими є наслідки тривалих бомбардувань і обстрілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що обстріляний рашистами стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові не підлягає відновленню.

Посеред поля тут величезна вирва, трибуни потрощено.