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    Волонтери показали на відео «денацифікований» рашистами стадіон у Чернігові

    Стадіон імені Гагаріна в Чернігові втрачений для міста назавжди - Волонтери показали на відео «денацифікований» рашистами стадіон у Чернігові
    Стадіон імені Гагаріна в Чернігові втрачений для міста назавжди
    фото: Євген Будерацький/Facebook

    Вони також записали свідчення очевидців про ту ніч, коли військові РФ вдарили по стадіону літаками

    Унаслідок авіаудару російських військових стадіон Гагаріна у Чернігові повністю зруйнований і зараз там працюють комунальні служби, або впоратися з наслідками руйнувань.Про авіаналіт на стадіон волонтерам «Українського свідка» розповіла місцева мешканка.

    Жінка мешкала у приватному будинку неподалік об'єкта інфраструктури.

    «Стадіон почали бомбити вночі. Було дуже чутно гул літаків, а згодом пролунало кілька ударів»? – розповіла Дарина.

    Вона бачила як хитаються стіни і думала, що будинок таки не витримає.Жінка була здивована, що будинок витримав ударну хвилю та не зруйнувався.

    А от стадіон внаслідок атаки росіян виявився майже повністю зруйнованим.

    Крім цього, нещодавно мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про понад 700 загиблих цивільних мешканців та військових. 40 людей зникли безвісти. Такими є наслідки тривалих бомбардувань і обстрілів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що обстріляний рашистами стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові не підлягає відновленню.

    Посеред поля тут величезна вирва, трибуни потрощено.


    Теги: росія війна Чернігівщина стадіон
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    Волонтери показали на відео «денацифікований» рашистами стадіон у Чернігові