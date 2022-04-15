Олімпійський чемпіон Верняєв показав, як окупанти зруйнували Харків

Постійні обстріли окупантів зруйнували велику кількість будівель у Харкові

Український гімнаст Олег Верняєв на початку квітня доєднався до лав захисників України. Олімпійський чемпіон поділився моторошними відео з Харкова.

Постійні обстріли окупантів зруйнували велику кількість будівель у Харкові. Серйозно постраждала спортивна інфраструктура. Верняєв поділився у своєму інстаграмі відео, як виглядають зали для фехтування та боксу. Він них залишилися одні руїни.

У спортивному залі для занять боксом ховалися від обстрілів жили мирні мешканці Харкова, які раніше втратили свої будинки. На щастя, вони вчасно встигли залишити будівлю та врятуватися, розповів Олег.



Також на одному з відео спортсмен запросив самих росіян до Харкова, аби вони переконалися у злочинах своїх земляків.

Олімпійський чемпіон захищає Україну від окупантів. Про це він повідомив на початку березня.

Нагадаємо, окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя.

Як відомо, окупанти обстрілюють Харків: влада міста просить жителів не виходити з укриттів.

До слова, ЗСУ збили два ворожі літаки, які атакували Харківщину.

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