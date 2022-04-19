Прокуратура збирається арештувати майно куми Путіна Оксани Марченко

За даними правоохоронців, надалі арештовані активи планують передати в управління до АРМА

Активи можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої інфраструктури

Офіс Генпрокурора готує клопотання про арешт майна дружини затриманого нардепа Віктора Медведчука – Оксани Марченко. Після чого активи можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої інфраструктури, повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 18 квітня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області, де виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належить родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет «BUL», 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця «Фаберже».

Наразі сума виявленого майна встановлюється. «Офісом Генерального прокурора вже готуються клопотання про накладання арешту», – заявили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, надалі арештовані активи планують передати в управління до АРМА. «Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури», – зазначено в повідомленні.

Раніше по цій справі вже були арештовані три квартири, два майнових комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети, мистецтва та транспортні засоби.

Тим часом, Журналісти показали майно соратника Медведчука Тараса Козака (відео)

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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